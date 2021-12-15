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【新股IPO】安永：香港明年有機再爭全球三甲　IPO融資額或超3500億元

新股IPO 15:42 2021/12/15

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安永亞太區上市服務主管蔡偉榮（中）預期，以新股融資額計，香港明年有望再爭全球三甲。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，預計明年全年將有100至120宗新股來港集資，香港新股市場全年融資規模有機會超過3500億元，有機會再次進入全球前三甲。不過，若果沒有巨大型新股出現，港股市場較難爭取4000億元的融資規模。

*商湯020上市觸礁　其他新股IPO形勢速覽*【按此速睇】

蔡偉榮表示，今年有很多監管和新措施出台，對部分行業進行整改，耽誤了有關板塊公司的上市時間表，待市場消化有關消息，原本在今年有意上市集資的公司，應該會在明年上半年趕回進度，因此相信2022年市場融資需求仍比較樂觀。

行業監管礙上市進度　安永：明年上半年趕進度、對需求仍樂觀

據安永統計，今年香港市場合共有94隻新股上市，集資額為3237億元，與去年同期相比，新股數量及集資額分別減少35%和19%。

前10大新股合共集資1,883億元，佔全年集資總額的58%。當中，除快手科技 （01024） 外，集資規模排名第2至第6的新股均是中概股。

蔡偉榮又指，中概股回流上市會成為新股市場未來數年的焦點，預計明年香港新股融資規模的三分之一都將來自中概股。另外，他預計資源、環保等行業將會成為明年新股市場焦點，而生物科技公司將會繼續支撐香港新股市場。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：梁安琪

港股 快手—W（01024） 中國概念股 生物科技 安永 香港 IPO 集資

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