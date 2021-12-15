【ESG】MSCI發表ESG趨勢展望報告　未來10年主要有哪三大挑戰？

近年環境、社會、公司治理（ESG）成投資者及各大企業關注議題，甚至已漸步入主流。MSCI發表2022年ESG趨勢展望報告，當中提出三大挑戰，一眾投資者或企業都可多加留意。

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氣候問題舉足輕重

1. 新的「亞馬遜效應」：企業推動其他企業實現供應鏈的淨零排放

大家都喜歡從例如亞馬遜等網購平台購物，那這些電商平台是從哪裡購入產品呢？全球的公司董事會在設定淨零目標時，都會面對一個普遍的問題：我們如何管理供應商？隨著全球大型公司致力實現淨零排放，它們的供應商們可能會面臨降低溫室氣體排放的壓力，就像它們面臨降價壓力一樣常見。

2. 私營企業的排放受到來自大眾的檢視

批評人士認為，私營企業因其不透明性成為了碳密集型化石燃料資產的避難所。這種指責對嗎？目前還沒有定論，因為擁有這些公司的私募股權基金並沒有披露足夠多的資訊以供評估。

3. 煤炭難題：重新思考脫離資產

如果投資者的目標是構建淨零投資組合，脫離相關資產似乎是阻力最小的實現方式，尤其是在涉及煤炭的時候。但這種方式難以推動整體經濟實現淨零。為此，投資者可能要尋求擴充他們的工具箱：參與到他們可以發揮影響力的領域，在不能發揮影響的領域撤資，同時集體參與政策討論以改變現狀。

4. 地球只有一個：為適應氣候變化提供資金

即使我們成功將全球升溫控制在比工業化前水準高1.5°C到2°C的範圍內，極端自然災害仍迫在眉睫。我們無可避免地需要一些工程項目來幫助我們適應不斷變化的氣候。隨著各國政府和超國家組織發行債券，為這類方案提供資金，它們或將推動綠色債券市場的大規模擴張。

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ESG日趨主流化

5. ESG通用語言興起，漂綠現象減少

2021年流入ESG相關基金的資金量令人振奮，但隨著ESG逐漸引起社會廣泛關注，對於ESG資訊的可信度的質疑也隨之而來。無論是懷疑派或理想派，都能輕易舉出漂綠或以社會責任作為粉飾的例子。好消息是，目前正湧現出一些通用的ESG語言（包括相關術語、定義、標籤及法規等），這將有助提升透明度，更重要的是能協助我們釐清現有的選擇。

6. 監管的難題：統整還是分而治之?

僅在2021年，在12個市場中有至少34個監管機構和標準制定機構就ESG事宜進行了正式諮詢，難怪企業和投資者無所適從。我們看到監管在ESG的一些核心領域的定義和標準趨同，但另外也有跡象顯示，由於不同地區的優先事項不同，出現了進一步分化的跡象。

7. 讓ESG評級用得其所

十年前，只有少數投資者理解並使用ESG評級。而今，投資者、企業、媒體和大眾都希望能通過ESG評級為許多問題找出解答。在不久的將來，法規和市場力量都能促進構建ESG評級的行為準則，來確定它們所應該涵蓋及不應該涵蓋的範圍。

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潛在風險和機遇

8. 咖啡vs.漢堡：生物多樣性和食物的未來

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）永續發展農業議程和定於2022年春季舉行的昆明會議的目標，皆反映了一個岌岌可危的現實：如果我們不主動改變食物生產方式和人們的飲食習慣，氣候變化和生物多樣性的降低將迫使我們不得不改變。無論在哪一種情況下，食品行業和農業都將面臨徹底的重塑。

9. 細菌崛起：下一場健康危機迫在眉睫

即使我們還在與新冠疫情抗爭，下一場全球健康危機的威脅也已迫在眉睫：到2050年，每年可能有1,000萬人將死於此前可治療的細菌感染。為了應對這一挑戰，我們需要大量投資新的抗生素，並在未來幾年內大幅減少抗生素的日常使用，特別是在農業領域。

10. 公平的轉型：找出需要投資的領域與可投資性的聯繫

隨著私募金融的市場領導者開始引導全球資本實現淨零排放，許多人意識到，如果我們無視最弱勢的人群、社區和國家，遏制氣候風險的努力將難以取得系統性的成功。



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