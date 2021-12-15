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【營商環境】調查：未來3年中港營商環境更具挑戰　「清零」政策為金融業帶來不確定性

17:19 2021/12/15

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【營商環境調查：未來3年中港營商環境更具挑戰　「清零」政策為金融業帶來不確定性

亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）發布2022亞太資本市場調查報告，46%受訪者預計未來三年香港的監管和營運環境將變得更具挑戰性；37%的受訪者同樣認為中國內地情況相同。不過，84%受訪者表示正在擴大在內地的業務；54%的受訪者表示正在香港擴展業務。內地為金融機構最希望擴張的市場，原因是中國為亞太地區最具商業機會的國內市場，其經濟迅速。

外電：中國將推黑名單限制科技初企VIE架構吸外資　現有企業不受限可看【下一頁】

調查發現，金融機構認為香港最大的吸引力為勞動力技能、金融基建和稅收環境；最大障礙在於政治環境、經濟增長率放慢和國際制裁。中國的吸引力為數字基礎設施裡的勞動力技能、不斷增長的客戶和財富以及《外商投資法》的保護；最大障礙在於外資難以進入、貨幣兌換以及貨幣管制。

ASIFMA行政總裁：中港兩地政策為金融業帶來不確定性

ASIFMA行政總裁Mark Austen表示，成員在中港市場發展方面看到很多積極信號，惟共同富裕政策令日子變得更具挑戰性，如同房地產發生的事一樣，此外，中國亦正加強有關如何處理客戶數據的規則，包括限制將數據發送到海外，這對希望整合中國和全球業務的金融公司來說是一項損害，再加上香港和中國「清零」防疫政策下嚴格的檢疫和簽證限制、國安法的實施，都為金融服務業帶來不確定性。

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁

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編輯：曾樂詩

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