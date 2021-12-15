【ET講股通】孫運喜：多面受敵（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股半日反覆靠穩，大市輕微高開22點，恒生指數半日升48點，報23684點，成交556億元。阿里巴巴 （09988） 升逾3%領市；康希諾生物 （06185） 升一成；保利協鑫 （03800） 升逾11%；世茂 （00813） 未止跌。港股後市點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股市況速覽 恒指早段反覆乏方向

00：35 - 阿里巴巴 （09988） 反彈 騰訊 （00700） 弱勢未完

01：55 - 生科股午後急挫 藥明生物 （02269） 插兩成

02：34 - 港股下跌原因一：內地經濟數據比預期差＋疫情憂慮升溫

03：33 - 港股下跌原因二：內房股負面消息困擾

05：17 - 港股下跌原因三：美國PPI創歷史新高

06：33 - 美股納指裂口跌穿50天線要小心

07：34 - 美國計劃將中國企業列入實體制裁名單 包括生科企業

09：00 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 1772 點睇

11：36 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 288元買入，可繼續持有嗎

16：33 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 18元買，幾多錢可沽？

19：10 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 發生什麼事？ 105元有貨

24：40 - 觀眾問股：康希諾生物 （06185） 可追？

28：06 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 怎部署

31：54 - 觀眾問股：ESR （01821） 走勢如何，中長綫可在甚麽價位吸納？

35：01 - 港股收市速報及市況預測 2個關鍵要留意

36：31 - 潛力股推介：青島港 （06198）

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股早市表現反覆，未見明顯方向，惟午市形勢急轉直下，一度跌逾300點。恒指全日收報23420點，跌215點，大市成交額1,277億元。阿里巴巴 （09988） 升1.9%，騰訊 （00700） 跌0.9%，港交所 （00388） 跌1.5%，藥明生物 （02269） 急挫19.2%。

港股多面受敵︰一、內地近日公布經濟數據欠佳，多個省份疫情升溫。二、內房再傳壞消息，市傳恒大 （03333） 8幅海南地皮被政府無償收回及廣東省工作組進駐，世茂 （00813） 售產交易遇阻，二三內房股續跌。三、美國11月PPI升幅達9.6%，為2010年有紀錄以來最高，市場擔心聯儲局論調變得更鷹，納指裂口失守50天綫，形成島形頂。四、市傳美國擬將多家中資公司列入黑名單，包括大量生物科技股，拖累板塊全綫急瀉。

展望後市，恒指重要支持為前浪底23100點，及保歷加通道底部23000點。短綫續緊盯海外疫情發展及儲局議息結果。

潛力股可留意青島港 （06198） ，股價逆市升1.7%至4.21元，走勢似形成不太標準的頭肩底。該股市盈率5至6倍，息率6至7厘，加上公司回購，風險有限，可待股價回落至右肩底部吸納。

【「ET講股通」問股環節，包括︰贛鋒鋰業、比亞迪、龍源電力、藥明生物、康希諾、碧桂園服務、ESR︰立即觀看】

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