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【BNO移民英國】擬提前7年 上調退休年齡至68歲

環球社會熱點 15:20 2021/12/15

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英國是不少港人的移民熱門地點，而很多人移民時都會考慮當地的社會福利政策。英國原定於2044年將法定領取國家退休金年齡，由現時的66歲上調至68歲。但英國政府正在檢討國家退休金計劃，計劃提早7年實施上述安排。

英保守黨再被爆封城開派對 前倫敦市長候選人辭職 【下一頁】

英國民眾需供款國民保險（National Insurance）滿35年可獲每周179.6英鎊（約1,860港元）的全額退休金，每年退休金約為9,350英鎊（約9.7萬港元）。

按照原定計劃，法定領取退休金年齡會於2026年至2028年逐漸上調至67歲，並於2044年至2047年再次上調至68歲。

英國就業及退休金事務部（Department for Work and Pensions）周二（14日）宣布一項審查，研究應否提早7年、即於2037年上調法定領取退休金年齡至68歲。

政府也會研究應否根據預期壽命向民眾支付退休金，包括將地區差異納入考慮因素。如落實措施，貧困地區民眾將會較富裕地區民眾更早獲取退休金。

而英國保守黨在2019年大選正於預期壽命最低的地區攻下「紅牆」贏得不少席位。

約翰遜強調收緊防疫非封城 籲勿放棄聖誕派對 【下一頁】

根據英國政府數據，英國在1966至1967年財政年度有12.7%人口年齡達65歲或以上，而到了2024年至2025年財政年度，65歲或以上人口比例料會升至接近2成。

政府進行上調領取退休金年齡審查，被指是有意節省公共開支。

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責任編輯：鄭錦玲

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