【ESG】MSCI公布ESG趨勢展望報告　企業或投資者面臨3大挑戰？

▲ 環境、社會和公司治理（ESG）逐漸成為熱話，MSCI發表2022年的ESG趨勢展望報告。

環境、社會和公司治理（ESG）逐漸成為熱話，MSCI發表2022年的ESG趨勢展望報告，列出了數項，現時企業或投資者正面臨的情況：

1. 供應鏈實現ESG

報告提及，企業會互相影響以實現淨零排放，皆因新的「亞馬遜效應」。並解釋，亞馬遜在平台上，銷售來自不同的供應商產品。而它要減排，供應鏈也受關注，供應商因而可能會面臨降低溫室氣體排放的壓力。

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2. 私營企業成避難所？

私營企業的不透明性，有人批評會成為碳密集型化石燃料資產的避難所。惟目前沒有定論。因為這些公司的私募股權基金，沒有披露足夠多的資訊，以供評估。

3. 煤炭難題

投資者若以構建淨零投資組合為目標，報告指出，脫離相關資產是阻力最小的實現方式，尤以涉及煤炭。但這種方式難以推動整體經濟實現淨零，故建議投資者尋求擴充他們的工具箱，參與他們可以發揮影響力的領域，在不能發揮影響的領域撤資等。

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事實上，ESG日趨主流化，更出現通用的ESG語言，包括相關術語、定義、標籤及法規等。這將有助提升透明度，並協助釐清現有的選擇。如今更有ESG評級，幫助投資者、企業、媒體和大眾找出問題解答。

不過，監管上由於不同地區或有不同標準，也面臨挑戰。並舉例，今年12個市場中，有約34個監管機構和標準制定機構，在ESG事宜進行了正式諮詢。由於地區的優先事項不同，有進一步分化的跡象。

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責任編輯：馬意文