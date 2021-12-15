【內房危機】 恐成恒大第二？ 世茂屢傳違約等不利消息 股債仍未止跌

世茂系流動性危機持續發酵，美元債價今早（15日）跌至新低，股價連日出現恐慌性拋售。世茂集團（00813）股價繼續受壓，曾跌近8%，低見5.22元，為逾22年低位，最新報5.49元，跌3.2%；世茂服務（00873）則靠穩，最新報4.91元，升1.4%。但上述兩股本月至今計，分別累跌近40%及50%。

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多間大行下調世茂系評級，並大幅削減目標價。最新有野村研究報告指，世茂服務早前宣布向世茂股份（滬﹕600823）收購業管理業務相關資產及債務，在其母公司面臨流動性壓力的情況下，認為收購的最終目標是向世茂集團轉移現金，以緩解其流動性壓力，因此該行將世茂服務的評級下調至「中性」，並將目標價下調85%至4.65元，以反映市場對其母公司的流動性問題及向關聯方轉移現金流擔憂增加。

大行予世茂集團投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧