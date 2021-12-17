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【職場熱話】打工仔在家工作 大意倒水整壞公司MacBook Pro 擔心索賠償

理財智慧 09:00 2021/12/17

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受疫情影響，有些公司批准同事帶電腦回家工作，但不小心整壞公司電腦怎麼辦？最近有一名網民在網上討論區發文指，自己剛入職幾個月，公司為每人配一部MacBook Pro，方便有時候在家工作。剛剛樓主在家不小心倒水至電源位，電腦立即不能開機，樓主很擔心，詢問大家有沒有類似經歷？公司要求賠償多少？

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

此貼文一出後，引來網民討論，有些網民認為公司的IT部門未必懂得檢查MacBook，只能交給AppleCare負責，之後向相關部門拿預算。如果保養已過期，公司最多要求你賠$300，「根據法例最多賠$300，但你沒有升職機會。」、「一般公司有保養，千萬不要自行解決。如果不是，會影響公司的保養。」、「維修會要求公司付錢，物理傷害不會包含在內，IT部門一定向公司上報，然後向相關部門索償。」

【職場熱話】臨收舖遇港女客進店 卻稱無現金兼PAYME失靈 店員好心呆等提款1小時 一句無情話結局超慘  【下一頁

另外，有人以自身經驗向樓主安慰道：「我以前爆玻璃都是公司負責，但會通知你部門拿預算批准...」

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

 

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責任編輯：陳頌潔

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