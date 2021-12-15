【中美角力】航拍機龍頭大疆、AI 獨角獸曠視等8中企傳被美國列入投資黑名單（第二版）

▲ 【中美角力】航拍機龍頭大疆、AI 獨角獸曠視等8中企傳被美國列入投資黑名單

繼商湯集團 （00020） 受制裁名單影響暫緩上市後，再傳美國有意將部分科技、生物科技企業列入投資黑名單。據外電報道指，美國計劃在周四（16）日將全球最大商用航拍機製造商大疆創新（DJI）、人臉識別獨角獸曠視科技等8間中國企業列入投資黑名單，認為這些公司涉嫌參與監視維吾爾族，報道指，A股上市的雲服務商中科曙光（滬：603019）、立昂技術（深：300603）等今次也「榜上有名」。

報道稱，美國財政部將於周四將這批公司列入中國軍工企業黑名單，現時美國投資黑名單上，目前列有約60家公司，而大疆發言人未有回應事件。

值得留意是，這8家公司早已被列入美國商務部的「實體清單」上，據知情人士透露，預計商務部周四會額外將20多家中國公司列入實體清單，其中包括一些生物技術的公司。

大疆去年出於同樣原因被列入美國商務部「實體清單」，禁止該公司購買或使用美國技術或組件。當時大疆稱，將繼續在美國銷售其產品，認為會已在當地已經建立了一個龐大的市場。

立昂技術發表公告指，公司業務並不涉及美國市場，雲計算、大數據及智慧城市的平台和中台均為公司自主研發，該事件並不會對公司正常經營以及對所有客戶提供的產品及服務產生重大影響，對於公司業績也不會產生不良影響。而有關信息來自境外媒體報道，公司將持續關注跟進後續發展，再作進一步分析和評估。

外交部發言人趙立堅表示，已經多次對外界介紹了涉疆問題的事實和真相，會密切關注事態發展，一如既往堅決捍衛中國企業的正當、合法權益。

（第二版增加立昂技術、外交部回應）

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