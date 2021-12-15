【美國制裁】美黑名單傳涉生物科技股 藥明系急挫、藥明生物曾挫25%
股市 17:00 2021/12/15
外電早前引述消息報道，美國財政部擬擴大投資黑名單，額外將20幾間中國公司列入實體清單，包括一些生物技術的公司。醫藥股午後爆小股災，多隻生物科技股捱沽，生科指數全日急挫7%，收報1669點。藥明生物 （02269） 全日急挫兩成，為表現最差恒指成份股。
有內地媒體引述藥明康德 （02359） 方面回覆，目前公司經營情況一切正常。
航拍機龍頭大疆、AI 獨角獸曠視等8中企傳被美國列入投資黑名單｜【下一頁】
生科指數成份股中，藥明生物 （02269） 跌幅最深，午後跌幅擴大至近25%、一度低見73.65元創逾52周低，最終收報79.1元，跌19%，成交額82.5億元。藥明系內其他股份同樣捱沽，藥明康德 （02359） 同挫19%，收130.8元；A股更加跌停。藥明巨諾 （02126） 挫11%，收報11.2元，成交7090萬元。
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其他醫藥股方面，金斯瑞生物 （01548） 全日收報34.6元，跌11%；榮昌生物 （09995） 跌17.3%，收76.75元；信達生物 （01801） 跌近一成，收56.65元。
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