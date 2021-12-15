▲ 【異動股】醫藥股捱沽 藥明生物午後急挫25%、金斯瑞跌兩成

多隻生物科技股沽壓加大，生科指數午後跌勢加劇，挫153點最新報1643點。其中，藥明生物 （02269） 跌幅最深，午後跌幅擴大至近25%、一度低見73.65元創逾52周低，暫時以近22%跌幅成為生科指數中跌幅最大的成份股。藥明系內其他股份同樣捱沽，藥明康德A股更加跌停。

藥明生物今早股價走勢反覆，午後股價更加大幅走弱，一直下試低位。最新報74.85元，跌約23.6%，成交約54.4億元。

藥明康德 （02359） 最新報136元，跌15.8%，午後低見132.1元的逾1個月低，成交8.8億元。藥明巨諾 （02126） 挫11.3%，最新報11.18元，成交5985萬元。

其他醫藥股方面，金斯瑞生物 （01548） 跌勢同樣加劇，最新報30.95元，跌約20%。

值得留意的是，有外媒較早前引述消息指，美國財政部擬擴大投資黑名單，額外將20幾間中國公司列入實體清單，包括一些生物技術的公司。

航拍機龍頭大疆、AI 獨角獸曠視等8中企傳被美國列入投資黑名單｜【下一頁】

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