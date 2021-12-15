【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值

比特幣（Bitcoin）近年發展迅速，吸引世界各地投資者目光。惟英倫銀行近日警告，比特幣或可能變得「一文不值」，投資虛擬貨幣人士需做好失去一切的準備。英倫銀行表示，當局需做好虛擬資產崛起帶來風險準備。

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英倫銀行副行長康利夫(Jon Cunliffe)表示，比特幣價格波動很大，理論和實際上都有機會跌至零。英倫銀行周二（14日）在網站發布的文章表示，比特幣問題在於和傳統貨幣不同，沒有發行機構宣布直接影響貨幣價值政策。

英倫銀行指，僅得2,100萬枚的有限性是吸引投資者的主要原因，但其亦有可能因此而變得「一文不值」。目前約有1,900萬枚比特幣正在流通，隨著挖礦持續盛行，數目會持續增加，但料需至2140年2月才會達至最終流通的數目。

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自2020年初以來，虛擬資產市場增長10倍，達2.6萬億美元（約20.3萬億港元）規模，約佔全球金融資產1%。約0.1%英國家庭財富是以比特幣或類似的虛擬資產形式持有，多達230萬人持有虛擬資產，平均每人約持有300英鎊（約3,100港元）。

康利夫承認，當虛擬資產普及化後，英倫銀行需為其崛起帶來風險作好準備。英倫銀行金融政策委員會（financial policy committee）周一（13日）表示，虛擬資產對英國金融體系穩定性幾乎沒有直接威脅，但警告在目前快速增長情況下，虛擬字長或會和傳統金融服務關係變得更加緊密，可能會帶來部分風險。英倫銀行對接納虛擬資產態度謹慎，未來會密切關注市場發展。

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責任編輯：李俊儀