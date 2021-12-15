  • 23°C
香港時間 : 20211215日 (三) 16:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】英倫銀行警告 比特幣或會一文不值

環球社會熱點 16:28 2021/12/15

分享：

比特幣（Bitcoin）近年發展迅速，吸引世界各地投資者目光。惟英倫銀行近日警告，比特幣或可能變得「一文不值」，投資虛擬貨幣人士需做好失去一切的準備。英倫銀行表示，當局需做好虛擬資產崛起帶來風險準備。

IMF指價格波動太大 不建議薩爾瓦多列Bitcoin法定貨幣 【下一頁】

英倫銀行副行長康利夫(Jon Cunliffe)表示，比特幣價格波動很大，理論和實際上都有機會跌至零。英倫銀行周二（14日）在網站發布的文章表示，比特幣問題在於和傳統貨幣不同，沒有發行機構宣布直接影響貨幣價值政策。

英倫銀行指，僅得2,100萬枚的有限性是吸引投資者的主要原因，但其亦有可能因此而變得「一文不值」。目前約有1,900萬枚比特幣正在流通，隨著挖礦持續盛行，數目會持續增加，但料需至2140年2月才會達至最終流通的數目。

薩爾瓦多將建全球首座「比特幣城市」  【下一頁】

自2020年初以來，虛擬資產市場增長10倍，達2.6萬億美元（約20.3萬億港元）規模，約佔全球金融資產1%。約0.1%英國家庭財富是以比特幣或類似的虛擬資產形式持有，多達230萬人持有虛擬資產，平均每人約持有300英鎊（約3,100港元）。

康利夫承認，當虛擬資產普及化後，英倫銀行需為其崛起帶來風險作好準備。英倫銀行金融政策委員會（financial policy committee）周一（13日）表示，虛擬資產對英國金融體系穩定性幾乎沒有直接威脅，但警告在目前快速增長情況下，虛擬字長或會和傳統金融服務關係變得更加緊密，可能會帶來部分風險。英倫銀行對接納虛擬資產態度謹慎，未來會密切關注市場發展。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

【Bitcoin】IMF指價格波動太大 不建議薩爾瓦多列法定貨幣
2021/11/23
【Bitcoin】IMF指價格波動太大 不建議薩爾瓦多列法定貨幣
【Bitcoin】薩爾瓦多將建全球首座「比特幣城市」
2021/11/22
【Bitcoin】薩爾瓦多將建全球首座「比特幣城市」
【加密貨幣】新紐約市長爭做美國龍頭 首3個月人工出Bitcoin
2021/11/05
【加密貨幣】新紐約市長爭做美國龍頭 首3個月人工出Bitcoin
【Bitcoin】Walmart試行買比特幣 限美國200分店
2021/10/22
【Bitcoin】Walmart試行買比特幣 限美國200分店
【Bitcoin】富達稱保守估計 比特幣後年達10萬美元
2021/10/15
【Bitcoin】富達稱保守估計 比特幣後年達10萬美元

你可能感興趣

【Bitcoin】IMF指價格波動太大 不建議薩爾瓦多列法定貨幣
17:19 2021/11/23
【Bitcoin】IMF指價格波動太大 不建議薩爾瓦多列法定貨幣
【Bitcoin】薩爾瓦多將建全球首座「比特幣城市」
15:05 2021/11/22
【Bitcoin】薩爾瓦多將建全球首座「比特幣城市」
【加密貨幣】新紐約市長爭做美國龍頭 首3個月人工出Bitcoin
13:27 2021/11/05
【加密貨幣】新紐約市長爭做美國龍頭 首3個月人工出Bitcoin
虛擬貨幣 比特幣 英倫銀行 金融服務 金融 英國

下一篇文章

北韓前領袖金日成胞弟金英柱逝世 享年101歲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新冠疫苗】牛津研究：只打2劑難擋Omicron變種
【新冠疫苗】牛津研究：只打2劑難擋Omicron變種
馬斯克揶揄接觸確診者仍夜蒲 芬蘭美女總理咁回應
馬斯克揶揄接觸確診者仍夜蒲 芬蘭美女總理咁回應
新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日 時間16:00）
美體操前隊醫性侵案和解 受害者獲近30億賠償
美體操前隊醫性侵案和解 受害者獲近30億賠償
【英國疫情】國會表決防疫Plan B 料70保守黨議員反對
【英國疫情】國會表決防疫Plan B 料70保守黨議員反對
【英國疫情】月底Omicron變種恐日增100萬宗 專家估計
【英國疫情】月底Omicron變種恐日增100萬宗 專家估計
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款