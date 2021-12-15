【美國疫情】康奈爾大學一周逾900確診 多數感染Omicron

受新冠肺炎Omicron變種病毒及冬季疫情影響，美國新冠疫情再次反彈。紐約州一間大學上報，校內一周間發現超過900宗確診，其中多數人感染Omicron變種，而且已完成兩劑疫苗接種。校方決定暫時關閉校園。

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身為常春藤名校之一的康奈爾大學（Cornell University）周二（14日）更新校內新冠疫情，顯示上周三（7日）至周二為止，共903名學生確診。大學副校長馬利納（Joel Malina）指多數感染Omicron變種學生已完成兩劑疫苗接種，部分人更已打第3針。

馬利納表示，校方會在校園內採取防疫措施，幫助檢測呈陰性結果的同學回到家中度過冬季長假期，並限制Omicron變種傳播。上周三為今學期最後一個上課日，上周六（11日）至周六（18日）則是考試周。

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校長波拉克（Martha Pollack）同日去信校內學生團體，宣布位於紐約州伊薩卡（Ithaca）的校園將臨時關閉，今學期期末大考改為線上應試，所有活動及體育賽事取消，圖書館亦暫時關閉。波拉克亦指出，確診學生暫時未有重症個案。

康奈爾大學有實行強制接種，除非有醫療問題及宗教原因才獲豁免。全體學生不分疫苗接種狀態需接受突擊新冠檢測，校園室內範圍亦強制需戴口罩。大學聲稱，現時校內接種率高達97%。

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責任編輯：吳漢培