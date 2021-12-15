  • 23°C
香港時間 : 20211215日 (三) 15:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國疫情】康奈爾大學一周逾900確診 多數感染Omicron

環球社會熱點 15:03 2021/12/15

分享：

受新冠肺炎Omicron變種病毒及冬季疫情影響，美國新冠疫情再次反彈。紐約州一間大學上報，校內一周間發現超過900宗確診，其中多數人感染Omicron變種，而且已完成兩劑疫苗接種。校方決定暫時關閉校園。

【美國疫情】新冠確診突破5000萬 全球最多 【下一頁】

身為常春藤名校之一的康奈爾大學（Cornell University）周二（14日）更新校內新冠疫情，顯示上周三（7日）至周二為止，共903名學生確診。大學副校長馬利納（Joel Malina）指多數感染Omicron變種學生已完成兩劑疫苗接種，部分人更已打第3針。

馬利納表示，校方會在校園內採取防疫措施，幫助檢測呈陰性結果的同學回到家中度過冬季長假期，並限制Omicron變種傳播。上周三為今學期最後一個上課日，上周六（11日）至周六（18日）則是考試周。

【Omicron變種】輝瑞等疫苗難抵抗 美研究：需第3針 【下一頁】

校長波拉克（Martha Pollack）同日去信校內學生團體，宣布位於紐約州伊薩卡（Ithaca）的校園將臨時關閉，今學期期末大考改為線上應試，所有活動及體育賽事取消，圖書館亦暫時關閉。波拉克亦指出，確診學生暫時未有重症個案。

康奈爾大學有實行強制接種，除非有醫療問題及宗教原因才獲豁免。全體學生不分疫苗接種狀態需接受突擊新冠檢測，校園室內範圍亦強制需戴口罩。大學聲稱，現時校內接種率高達97%。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

【新冠疫苗】美國空軍因拒絕接種 27現役軍人被開除
2021/12/14
【新冠疫苗】美國空軍因拒絕接種 27現役軍人被開除
【美國疫情】新冠死亡人數破80萬 多過北達科他州人口
2021/12/13
【美國疫情】新冠死亡人數破80萬 多過北達科他州人口
【Omicron變種】美大部分患者屬輕症 已打完疫苗
2021/12/11
【Omicron變種】美大部分患者屬輕症 已打完疫苗
【輝瑞疫苗】美國批准16至17歲接種第3針
2021/12/10
【輝瑞疫苗】美國批准16至17歲接種第3針
【新冠疫苗】美參院通過議案圖阻谷針 2民主黨議員倒戈
2021/12/09
【新冠疫苗】美參院通過議案圖阻谷針 2民主黨議員倒戈

你可能感興趣

【新冠疫苗】美國空軍因拒絕接種 27現役軍人被開除
12:20 2021/12/14
【新冠疫苗】美國空軍因拒絕接種 27現役軍人被開除
【美國疫情】新冠死亡人數破80萬 多過北達科他州人口
18:04 2021/12/13
【美國疫情】新冠死亡人數破80萬 多過北達科他州人口
【Omicron變種】美大部分患者屬輕症 已打完疫苗
11:19 2021/12/11
【Omicron變種】美大部分患者屬輕症 已打完疫苗
疫情 大學 美國 疫苗 新冠肺炎 口罩 新冠肺炎疫情 紐約

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新冠疫苗】英放寬所有成人打第3針 民眾排5個鐘打針
【新冠疫苗】英放寬所有成人打第3針 民眾排5個鐘打針
【英國疫情】國會表決防疫Plan B 料70保守黨議員反對
【英國疫情】國會表決防疫Plan B 料70保守黨議員反對
【美國疫情】新冠確診突破5000萬 全球最多
【美國疫情】新冠確診突破5000萬 全球最多
新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日 時間15:00）
美體操前隊醫性侵案和解 受害者獲近30億賠償
美體操前隊醫性侵案和解 受害者獲近30億賠償
【新冠疫苗】牛津研究：只打2劑難擋Omicron變種
【新冠疫苗】牛津研究：只打2劑難擋Omicron變種
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款