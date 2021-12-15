【互聯網監管】防未成年沉迷舉報平台 已受理及核查341款遊戲和平台

▲ 【互聯網監管】防未成年沉迷舉報平台已受理341款遊戲和平台 涉企241間 「違規的情況時常發生」

中國揮重拳收緊未成年青少年玩 網絡遊戲規定後，有數據出台。 新華社中國搜索總編輯葛素表示，自國家新聞出版署防止未成年人沉迷網絡遊戲舉報平台於9月30日運行以來，已受理341款防沉迷違規遊戲和平台，涉及241間遊戲企業，遊戲下載渠道63個，實名認證違規、充值付費違規、時段時長違規的情況時常發生。

葛素表示，已按照國家主管部門部署，各地集中處理了一批違規企業，曝光了多起頂風作案的違規案例。

網上舉報平台規定，「實名認證」、「時段時長」，「課金太多」均屬違規。「時段時長」違規是指超出每日1小時的遊戲時長、非周五六日及法定假日晚上 8時至9時提供遊戲服務；而「課金太多」指未滿8歲的用戶不得儲值、8歲以上但未滿16歲的用戶，單次儲值上限為50元，月累積上限200元。市民可透過網上舉報平台舉報有關行為。

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