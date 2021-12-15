【恒大危機】 傳政府工作組已進駐恒大 並叫停所有資產處置

據內媒引述中國恒大（03333）內部知情人士指，廣東省政府工作組已進駐廣州恒大中心開展工作，並於周日（12日）口頭通知恒大各個區域公司，暫停恒大旗下所有資產處置事項。現階段日常營運工作由集團副總裁、恒大汽車（00708）董事長肖恩負責，重大問題要向政府工作組負責人滙報。

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報道指，恒大內部人士相信，此舉是政府工作組為正式進場摸底，希望釐清集團資產負債情況。據報，7名政府工作組成員來自多個行業，為解答恒大問題而組成風險化解委員會，並已提出凡是為恒大系債務提供過個人擔保且尚未處理完畢的公司高管，均須上報擔保函及相關信息。

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記者：郭秀慧