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【超級富豪】馬斯克評巴菲特工作「超無聊」　但大讚對方投資技巧一流

環球政經 15:16 2021/12/15

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馬斯克（Elon Musk）近日獲《時代》雜誌選為年度風雲人物（Person of the Year），他在接受訪問中明言自己不是「股神」巴菲特（Warren Buffett）的粉絲，又指對方工作「超無聊」。不過馬斯克並非一味批評，對於巴菲特的投資技術十分出色。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

馬斯克指巴菲特每日都在看年度報表，工作超無聊，更表示：「有人想要做那份工作嗎？」，「我猜大多數人都不想，至今我自己不想。」

但馬斯克認為巴菲特沒有瘋狂、炫耀的消費，讚道：「所以你不得不說，他的淨資產值很高，其工作對經濟有所貢獻，而且他對此很擅長，應該繼續這樣做。」

【筍工推介】郵政署招聘高級經理 負責集郵推廣及銷售策略 半年派一次獎金 月薪逾6.1萬元 【見下頁

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事實上，馬斯克曾在其他訪問中，表現出自己對巴菲特的矛盾心理，但今次是首次讚揚對方作為投資者的能力，或承認他的工作價值。同樣地巴菲特之前亦曾讚揚過馬斯克的成就，但也曾批評馬斯克富爭議性言論。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

雙方第一次「針鋒相對」，是關於巴菲特的「護城河」（moats）理論，2018年馬斯克在稱這個概念「站不住腳」（lame）。巴菲特當時回應表示：「伊隆在某些領域，或能讓事情發生翻天覆地的變化，但我覺得他不會想在糖果方面與我們較量。」及後馬斯克不甘示弱在Twitter上稱：「我準備開一家糖果廠，這一定很棒。」

 

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撰文 : 陳楚琨

富豪 經濟 巴菲特 馬斯克 人物 Twitter

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