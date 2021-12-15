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英保守黨再被爆封城開派對 前倫敦市長候選人辭職

環球社會熱點 14:17 2021/12/15

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英國於去年實施封城，包括嚴格限制社交活動及聚會。但英國有政府官員及保守黨人士被揭發違反防疫規定，私自舉行聖誕派對，引起公憤。其中保守黨成員貝利捲入聖誕派對風波，他周二（14日）宣佈辭去倫敦議會職務。

約翰遜強調收緊防疫非封城 籲勿放棄聖誕派對 【下一頁】

倫敦前市長候選人、保守黨成員貝利（Shaun Bailey）被當地傳媒揭發，在去年12日14日位於倫敦的保守黨國會總部內舉行聖誕派對，與24人無罩室內聚集。而當時倫敦正實施第2級防疫管制，禁止非同一家庭成員舉行室內聚會。

據悉，貝利當時曾短暫出席派對發表講話，感謝團隊在競選期間的付出、其中有部分成員留下來參加違反防疫規定的派對。

在舉行派對的6日後，倫敦防疫管制提升至第4級全面封城，貝利仍若無其事並Twitter發文，聲稱理解民眾對封城的不滿，提及其家人亦因此取消聖誕慶祝計劃，理解民眾感受。他當時指會遏盡所能，協助當地企業度過這個困難時間。

英情報機關派解謎聖誕卡 激發青少年STEM潛能 【下一頁】

貝利達反防疫規定的醜聞傳出後，周二辭去倫敦議會警察及犯罪委員會主席職務，但仍屬委員會及倫敦議會成員。

倫敦保守黨亦發表聲明指，為不希望去年12月倫敦市長競選團隊部分前成員參與未經批准的社交聚會新聞，分散委員會監督市長的工作，貝利決定辭退有關職務。上周有消息指，貝利前競選團隊的4名成員因涉及擅自舉行聖誕派對而受紀律處分。

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責任編輯：郭麗明

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