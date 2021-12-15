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恒指高開表現靠穩　內房、濠賭股反彈

股市 13:30 2021/12/15

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港股今早輕微高開後表現靠穩，恒生指數半日升48點，收報23684點。市場觀望美國聯儲局議息結果，大市交投淡靜，半日成交額只有556億元。國企指數半日跌7點，收報8411點；恒生科指半日跌31點，收報5853點。

獨立股評人唐牛指，由市場仍有不明朗因素，影響投資氣氛，不排除恒指有機會再破底，下望要留意11月底下跌的支持位，約23100點。

世茂續破底 內房股普遍回升

世茂集團 （00813） 被摩根大通降低評級至「減持」，上日股價急挫，今早一度反彈後再次回跌，一度創52周低位見5.52元，半日跌近2。5%。世茂服務 （00873） 破底後回彈近3%，中午收報4.98元。

內房、物管股今早普遍反彈，華潤置地 （01109） 反彈近2.7%，中海外 （00688） 、碧桂園 （02007） 升約2%；至於物管股方面，碧桂園服務 （06098） 承諾半年不配新股，並會與碧桂園保持距離，今早一度反彈逾半成，半日報升2.6%。

濠賭股反彈

其他焦點板塊方面，金沙 （01928） 、澳博 （00880） 昨日被惠譽列入負面觀察名單，濠賭股上日急挫後今早反彈，銀娛 （00027） 獲大摩上調目標價，維持「增持」評級，股價升逾2%。

被列入觀察名單的金沙、澳博齊反彈，金沙 （01928） 升逾1%，澳博 （00880） 反彈逾2%；上日破底的永利 （01128） 反彈逾3.5%，美高梅 （02282） 反彈逾半成。

康希諾破頂、保利協鑫升逾一成

康希諾生物 （06185） 表示，可迅速研製及生產出針對Omicron變種病毒的疫苗，股價今早一度破，創1個月高位見179元，半日升幅超過一成。

保利協鑫 （03800） 折讓2.4%配股，淨籌近50億元，股價升逾11%。

欄名 : 財經精點1分鐘

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