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馬斯克揶揄接觸確診者仍夜蒲 芬蘭美女總理咁回應

環球社會熱點 14:19 2021/12/15

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電動車廠Tesla創辦人馬斯克獲《時代》雜誌選為今年的風雲人物，一言一行都深受網民關注。馬斯克早前在Twitter發布一張「迷因圖」（meme），揶揄芬蘭總理馬林早前無視防疫措施夜蒲。而馬林則用一句説話大方回應馬斯克，並成功平息干戈。

Tesla馬斯克當選《時代》風雲人物 【下一頁】

芬蘭外長早前確診新冠肺炎，而現年36歲的馬林（Sanna Marin）列為密切接觸者。其後有民眾踢爆馬林無遵守隔離建議夜蒲，觸發一場政治危機。

    點擊圖片放大
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馬斯克（Elon Musk）也在Twitter發布一張「迷因圖」，顯示一對年輕男女在夜店交談。男方詢問女方從事甚麼職業，女方則回應自己是芬蘭總理，顯然是利用馬林無遵守防疫建議一事抽水。

馬斯克這則貼文隨即成為網民話題，更獲轉發近1.8萬次及超過24.6萬人讚好。他其後回應一名網民時又表示馬林「似乎很酷。」（seems cool）

而馬林似乎未有受馬斯克的揶揄影響，更在Twitter大方回應：「芬蘭也很酷。」（And Finland is cool too.）

馬林把握馬斯克帶起的話題為芬蘭做宣傳，讚芬蘭是一個希望在2035年實現氣候中和的北歐福利國家，又指世上最幸福的人都在芬蘭生活。

馬斯克舊愛出新歌 疑似大爆分手內幕 【下一頁】

馬林出身於基層弱勢家庭，是家中首位完成高中課程及進入大學的成員。馬林就讀大學前，曾經任職銷售助理。

馬林2012年以27歲之齡當選芬蘭坦佩雷市（Tampere）議員，自此成為芬蘭政壇新星。她於2019年以34歲之齡當選總理，當時被譽為全球最年輕現任總理。

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責任編輯：鄭錦玲

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