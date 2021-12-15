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【2022展望】星展：明年香港樓價漲3%　若中港恢復通關勢再推升樓市需求

宏觀解讀 14:20 2021/12/15

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【2022展望】星展香港料明年樓價上漲3% 短期樓市供需失衡問題仍存在

星展香港發表《2022中國及香港宏觀經濟展望》，預計明年香港GDP增長將會放緩至3%，而失業率在明年將會進一步降至2.8%，重返疫情前水平。香港樓價方面，星展估計明年樓價仍會升3%，倘中港能夠恢復通關，相信樓市需求會進一步反彈。

星展預測，香港今年GDP增長6%，明年將放緩至3%。而在本地勞工市場緊拙、勞工需求大，料今年全年失業率處4%，明年再降至2.8%。

星展：北部都會區發展需時　短期難解決供需失衡　

星展香港經濟研究部經濟師謝家曦指，受消費券帶動，8月後零售銷售增長迅速，市民消費意欲非常好，料今年消費者物價指數（CPI）1.5%，明年將達到2.2%。

樓價方面，星展香港經濟研究部經濟師謝家曦表示，新界西北發展需時長達10年，短期樓市供需失衡的問題仍然存在，預計明年樓價將上漲3%。若然成功於中國內地通關，樓市需求會再反彈 。

他續指，美國估計2022年第4季最少會加息2次，到2023年第1季會再加息2次，推動港息向上，明年1個月拆息可能升至0.72厘水平，但強調息口仍然非常低。

金管局總裁余偉文：美加快收水未憂港走資　反憂環球波動｜【下一頁】

中國經濟方面，星展預計中國今年GDP增長8%，明年增長則估瘁25.3%。星展經濟研究部高級經濟師周洪禮表示，雖然較過往回落，但仍高於2021至2035年平均增長目標4.5%。

內地房價高致社會不公　星展料會有穩定政策出台

內房方面，周洪禮表示，中國內地高房價造成社會不公情況，影響社會氣氛，是中國經濟中長期要面對的問題，短期會有穩定政策出台，但對整體房地產不會有大逆轉，有三份二房地產至少達一條紅線，對他們之後發展會有所抑制，加上離岸投資成本高，在此背景下需要有其他公共投資或加快基建建設，以刺激經濟。

中國零售面方面，周洪禮表示，目前中國人均消費水平落後於人均收入增長，導致零售面較弱，但若然日後經濟明朗，市民更願意消費下，會帶動零售上升。

明年人民幣兌美元在6.5至6.6元上落

周洪禮表示，內地邊際放鬆定調非常明確，明年第一季降準機率高，料屆時地方政府會發更多專項債，而明年年第一季會有更多相關政策出台。目前中國生產者物價指數（PPI）已見頂，消費者物價指數（CPI）仍有上升空間，通脹不是中國首要憂慮，反而是提升經濟為主。

周洪禮表示，美國加快收縮貨幣政策可能會對人民幣有負面影響，預測明年人民幣滙率會在6.5至6.6元兌1美元上落。

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記者：曾樂詩

拆息 貨幣政策 經濟 GDP 零售 香港 PPI 失業率 中國 CPI

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