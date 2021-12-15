港華燃氣1083股價破頂 短綫怎操作 股市 13:25 2021/12/15 分享： 港華燃氣 （01083） 宣布「變身」新能源股後，股價節節上升今早再破頂。有散戶分別留言問看好港華燃氣，但沒貨在身怎操作，獨立股評人唐牛這樣建議。 ＊重溫《ET開市直擊》足本版：唐牛為你分析電力、內房、物管買賣策略→【按此速睇－附Time code】＊ 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 散戶愛股保利協鑫3800配股後股價大升逾一成 炒上落咩策略？ 今日 散戶愛股保利協鑫3800配股後股價大升逾一成 炒上落咩策略？ 美東汽車01268股價再升逾半成 4S股可追升？ 今日 美東汽車01268股價再升逾半成 4S股可追升？ 世茂集團813股價反彈再倒插 內房、物管股點睇？ 今日 世茂集團813股價反彈再倒插 內房、物管股點睇？ 港股再試低位並非沒可能 恒指下個支持位在哪？ 今日 港股再試低位並非沒可能 恒指下個支持位在哪？ 明年投資策略部署 美股、港股、A股怎分布？ 今日 明年投資策略部署 美股、港股、A股怎分布？ 你可能感興趣 散戶愛股保利協鑫3800配股後股價大升逾一成 炒上落咩策略？ 今日 12:55 散戶愛股保利協鑫3800配股後股價大升逾一成 炒上落咩策略？ 美東汽車01268股價再升逾半成 4S股可追升？ 今日 12:50 美東汽車01268股價再升逾半成 4S股可追升？ 世茂集團813股價反彈再倒插 內房、物管股點睇？ 今日 12:30 世茂集團813股價反彈再倒插 內房、物管股點睇？ 最新專欄文章 更多 電力股造好 分析中國電力2380 及龍源電力916買賣策略 今日 電力股造好 分析中國電力2380 及龍源電力916買賣策略 散戶愛股保利協鑫3800配股後股價大升逾一成 炒上落咩策略？ 今日 散戶愛股保利協鑫3800配股後股價大升逾一成 炒上落咩策略？ 美東汽車01268股價再升逾半成 4S股可追升？ 今日 美東汽車01268股價再升逾半成 4S股可追升？ 世茂集團813股價反彈再倒插 內房、物管股點睇？ 今日 世茂集團813股價反彈再倒插 內房、物管股點睇？ 港股再試低位並非沒可能 恒指下個支持位在哪？ 今日 港股再試低位並非沒可能 恒指下個支持位在哪？ 新能源 港華燃氣（01083） 電力