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【Omicron變種】歐洲疫情蔓延 多國延長防疫措施

環球社會熱點 13:29 2021/12/15

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歐洲多國已發現新冠肺炎Omicron變種病毒，近期疫情更不斷蔓延。 意大利政府宣布，延長現時的緊急狀態令至明年3月。同樣延長緊急狀態令的還有匈牙利，當地政府更延長至明年6月。荷蘭亦宣布，延長防疫限制措施實施至明年1月。

英國國會通過「Plan B」疫苗護照 保守黨近百議員倒戈反對 【下一頁】

意大利政府周二（14日）批准一項法令草案，將目前正在實施的緊急狀態令延長至明年3月31日。意大利政府亦宣布，由周四（16日）至明年1月期間，所有來自歐盟國家的旅客需在出發前接受新冠病毒測試，尚未接種疫苗旅客入境後，需接受為期5日的隔離。

匈牙利國會同日通過動議，延長國內緊急狀態令至明年6月1日。議案以133票贊成，2票反對通過，得到絕大部分議員支持。匈牙利國會表示，議案旨在保護民眾生命安全及減少疫情對經濟的影響，降低失業人數。當局會根據匈牙利疫情情況，或提早結束緊急狀態令。

德國警察出動間尺執法 嚴格執行社交距離規定 【下一頁】

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）周二宣布，學校提早1周，從下周一（20日）起放聖誕假。當局亦延長防疫限制措實施至明年1月14日，期間餐廳、酒吧及店鋪每天下午5時至凌晨5時需停止營業，民眾家中聚會亦只能接待最多4名客人。

另外，丹麥周三（15日）亦宣布收緊防疫措施，周五（17日）起實施。當中包括酒吧、餐廳及夜店需在每日凌晨起停止營業，學校提早並延長聖誕假至明年1月4日。音樂會人數上限定於50人，顧客未入座前在餐廳內需佩戴口罩，疫苗護照有效期由1年縮短至7個月。

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責任編輯：李俊儀

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