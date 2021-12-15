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【新冠疫情】Google內部資料踢爆　未接種疫苗員工會被解僱或強制休假

科技 13:26 2021/12/15

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近日外媒CNBC獲得一份有關Google的內部紀錄，有指最遲在明年1月中仍未接種疫苗的員工，將會被強制休假，甚至解僱。（法新社資料圖片）

受Omicron變種及冬季疫情反彈拖累，美國新冠病毒感染個案近日再次回升。為了保障員工健康安全，不少企業繼續要求員工接種疫苗。近日外媒CNBC獲得一份有關Google的內部紀錄，有指最遲在明年1月中仍未接種疫苗的員工，將會被強制休假，甚至解僱。

【電子針卡】配合「疫苗氣泡」措施　Apple Wallet將增電子針卡功能

CNBC引述的Google內部紀錄指出，oogle要求旗下員工需在12月3日前，上傳疫苗接種證明或獲得醫療或宗教豁免的批准。任何未能於1月13日前完成上述要求的員工，將會被強制放30天的「帶薪行政假」。若員工30天後仍未能遵守規定，將要面臨長達6個月的無薪休假，最後會遭解僱。

經CNBC查詢後，Google並無否認該政策。Google發言人Lora Lee Erickson表示，該政策是為了確保員工安全及服務質素，該企將會致力協助員工接種疫苗，並堅決支持疫苗接種政策。惟Google旗下部分員工對此回應，似乎並不滿意，上月更有數百名員工簽署反疫苗宣言。

【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件

【疫苗氣泡】酒吧復業兩周近乎零生意　業者擬取消批註　冀以餐廳C區條件經營

責任編輯：文睿

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