▲ 【長和股價】渣打：長和進一步回購缺確定性、剔出確信買入名單 維持買入評級、目標價79元

渣打發報告，將長和 （00001） 剔出確信買入名單，但維持「買入」評級，目標價79元。渣打指出，考慮到長和在進一步回購方面缺乏確定性，以及釋放明顯價值的機會較少，該行對長和近期重新評級的空間變得懷疑，因此將長和從確信買入名單剔出。渣打補充指，自2016年1月28日，長和加入該名單以來，股價下跌47%，而恒指同期則升25%。

渣打指出，受惠主要業務盈利復甦，長和今年初股價跑贏其他綜合企業及本港地產股，但自9月以來，歐元及英鎊兌港元貶值，過去3個月，長和股價回落約10%。渣打指，長和盈利能力能勁及資產負債表改善，仍然相信長和將會走出市場低谷。

渣打指出，從最近與該公司的討論以及其相關子公司的披露來看，認為集團業務下半年繼續改善，預料長和今年度核心盈利按年增長35%，意味下半年增長20%，而上半年的按年增長達60%。

渣打料長和2023年的每股盈利將會完全恢復至2019年水平；淨負債權益比率將2019年底的25%降至2023年底的16%；並同時預期集團將繼續回購股份。

相關文章：【長和賣產】長和確認以23億出售以色列電訊商股權 長和股價變動不大（第二版）

【李嘉誠增持】李嘉誠父子隔逾半個月再買長實 增持方式稍改