  • 22°C
香港時間 : 20211215日 (三) 13:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長和股價】渣打：長和進一步回購缺確定性、剔出確信買入名單　維持買入評級、目標價79元

股市 13:19 2021/12/15

分享：

【長和股價】渣打：長和進一步回購缺確定性、剔出確信買入名單　維持買入評級、目標價79元

渣打發報告，將長和 （00001） 剔出確信買入名單，但維持「買入」評級，目標價79元。渣打指出，考慮到長和在進一步回購方面缺乏確定性，以及釋放明顯價值的機會較少，該行對長和近期重新評級的空間變得懷疑，因此將長和從確信買入名單剔出。渣打補充指，自2016年1月28日，長和加入該名單以來，股價下跌47%，而恒指同期則升25%。

李嘉誠全資增持長實、罕有未夥李澤鉅權益公司　父子權益水平趨同【下一頁】＿

渣打指出，受惠主要業務盈利復甦，長和今年初股價跑贏其他綜合企業及本港地產股，但自9月以來，歐元及英鎊兌港元貶值，過去3個月，長和股價回落約10%。渣打指，長和盈利能力能勁及資產負債表改善，仍然相信長和將會走出市場低谷。

渣打指出，從最近與該公司的討論以及其相關子公司的披露來看，認為集團業務下半年繼續改善，預料長和今年度核心盈利按年增長35%，意味下半年增長20%，而上半年的按年增長達60%。

渣打料長和2023年的每股盈利將會完全恢復至2019年水平；淨負債權益比率將2019年底的25%降至2023年底的16%；並同時預期集團將繼續回購股份。

相關文章：【長和賣產】長和確認以23億出售以色列電訊商股權　長和股價變動不大（第二版）

【李嘉誠增持】李嘉誠父子隔逾半個月再買長實　增持方式稍改

港股 長和（00001） 回購

上一篇文章

電力股造好　分析中國電力2380 及龍源電力916買賣策略

下一篇文章

散戶愛股保利協鑫3800配股後股價大升逾一成　炒上落咩策略？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】上交所要求世茂解釋系內交易、世茂續跌半成、世服反彈　摩通：世茂系內併購危險先兆（第三版）
【內房危機】上交所要求世茂解釋系內交易、世茂續跌半成、世服反彈　摩通：世茂系內併購危險先兆（第三版）
【騰訊派息】騰訊上市後首次緊急開會研派中期息　股價照跌逾1%
【騰訊派息】騰訊上市後首次緊急開會研派中期息　股價照跌逾1%
【內房危機】廣東省工作組據報要求恒大暫停處置所有資產　此前海口8幅地遭政府無償收回　恒大曾跌逾3%創新低
【內房危機】廣東省工作組據報要求恒大暫停處置所有資產　此前海口8幅地遭政府無償收回　恒大曾跌逾3%創新低
【李嘉誠增持】李嘉誠全資增持長實、罕有未夥李澤鉅權益公司　父子權益水平趨同
【李嘉誠增持】李嘉誠全資增持長實、罕有未夥李澤鉅權益公司　父子權益水平趨同
【美股期貨】儲局議息結果公布前　道指期貨升68點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】儲局議息結果公布前　道指期貨升68點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股高港4%　夜期收市升30點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股高港4%　夜期收市升30點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款