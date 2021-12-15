【疫苗接種】唔打針會被炒？　Google警告員工不打針先放無薪假、最終會遭解僱

▲ 【疫苗接種】唔打針會被炒? Google警告員工不打針先放無薪假、甚至會解僱

變種病毒疫情未受控，有外媒引述Google一份內部通告指，Google員工若在明年1月18日前，仍未遵守公司接接種疫苗的規定，可以獲得30日有薪假，若隨後仍然未配合要求接種疫苗，將會被安排放長達6個月的無薪假、之後更會被解僱。Google發言人未就報道置評。

《CNBC》報道，Google管理層近日向員工發通告，通知若他們不遵守公司的新冠疫苗政策，除了要面臨失去收入外，最終更會失業。

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根據通告，Google員工須在12月3日前申報個人接種疫苗的狀況，並上傳相關的證明文件，若身體情況或出於宗教原因不宜接種，亦須在限期前申請豁免。就個別未接種的員工，Google將會再聯絡跟進。

報道：對未打針員工零容忍 定期檢測非有效替代方案

通告續指，若員工在2022年1月18日的限期前，仍未接種疫苗，將會被列入「有薪行政假」30日。30日後若仍然未接種疫苗，相關員工將會被安排放長達6個月的「個人無薪假」，最終仍未符合接種要求者將會被解僱。

報道指，Google目前僱用超過15萬名員工，而Google亦都未跟隨企業般，推遲重返辦公室工作的計劃或容許更彈性上班安排，反而要求員工明年要回復至每周在辦公室上班3日，對未接種疫苗的員工採取「零容忍」態度。

Google同時在通告表示，任何進入Google大樓的人必須完成接種疫苗，或已取得有效證明方可進入場所，又補充定期的檢測並不是有效的替代方案。

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