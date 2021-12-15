散戶愛股保利協鑫3800配股後股價大升逾一成 炒上落咩策略？ 股市 12:55 2021/12/15 分享： 保利協鑫能源 （03800） 配股，配售價每股2.49元，集資50.71億元。保利協鑫配股消息公布後，股價大升逾一成，獨立股評人唐牛這樣為你解讀。 ＊重溫《ET開市直擊》足本版-唐牛為你分析港股形勢及電力、內房、物管買賣策略：【按此速睇－附Time code】＊ 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 美東汽車01268股價再升逾半成 4S股可追升？ 今日 美東汽車01268股價再升逾半成 4S股可追升？ 世茂集團813股價反彈再倒插 內房、物管股點睇？ 今日 世茂集團813股價反彈再倒插 內房、物管股點睇？ 港股再試低位並非沒可能 恒指下個支持位在哪？ 今日 港股再試低位並非沒可能 恒指下個支持位在哪？ 明年投資策略部署 美股、港股、A股怎分布？ 今日 明年投資策略部署 美股、港股、A股怎分布？ 雷軍辭任多職 小米1810再度破底仍有轉機嗎？ 2021/12/14 雷軍辭任多職 小米1810再度破底仍有轉機嗎？ 你可能感興趣 美東汽車01268股價再升逾半成 4S股可追升？ 今日 12:50 美東汽車01268股價再升逾半成 4S股可追升？ 世茂集團813股價反彈再倒插 內房、物管股點睇？ 今日 12:30 世茂集團813股價反彈再倒插 內房、物管股點睇？ 港股再試低位並非沒可能 恒指下個支持位在哪？ 今日 12:20 港股再試低位並非沒可能 恒指下個支持位在哪？ 最新專欄文章 更多 港華燃氣1083股價破頂 短綫怎操作 今日 港華燃氣1083股價破頂 短綫怎操作 電力股造好 分析中國電力2380 及龍源電力916買賣策略 今日 電力股造好 分析中國電力2380 及龍源電力916買賣策略 美東汽車01268股價再升逾半成 4S股可追升？ 今日 美東汽車01268股價再升逾半成 4S股可追升？ 世茂集團813股價反彈再倒插 內房、物管股點睇？ 今日 世茂集團813股價反彈再倒插 內房、物管股點睇？ 港股再試低位並非沒可能 恒指下個支持位在哪？ 今日 港股再試低位並非沒可能 恒指下個支持位在哪？ 集資 配售 保利 配股 保利協鑫能源（03800） 港股 電力