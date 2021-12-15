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散戶愛股保利協鑫3800配股後股價大升逾一成　炒上落咩策略？

股市 12:55 2021/12/15

分享：

保利協鑫能源 （03800） 配股，配售價每股2.49元，集資50.71億元。保利協鑫配股消息公布後，股價大升逾一成，獨立股評人唐牛這樣為你解讀。

＊重溫《ET開市直擊》足本版-唐牛為你分析港股形勢及電力、內房、物管買賣策略：【按此速睇－附Time code】

 

欄名 : 3分鐘睇股

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