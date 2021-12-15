美東汽車01268股價再升逾半成 4S股可追升？ 股市 12:50 2021/12/15 分享： 汽車經銷股美東汽車 （01268） 日前公布收購後股價急升逾一成，今早再彈升逾半成，欲短綫跟炒仍有值搏空間嗎？其他4S股前景又點睇？獨立股評人唐牛這樣為你分析。 重溫《ET開市直擊》足本版－唐牛為你分析港股形勢及電力、內房、物管策略→【按此速睇－附Time code】 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 世茂集團813股價反彈再倒插 內房、物管股點睇？ 今日 世茂集團813股價反彈再倒插 內房、物管股點睇？ 港股再試低位並非沒可能 恒指下個支持位在哪？ 今日 港股再試低位並非沒可能 恒指下個支持位在哪？ 明年投資策略部署 美股、港股、A股怎分布？ 今日 明年投資策略部署 美股、港股、A股怎分布？ 雷軍辭任多職 小米1810再度破底仍有轉機嗎？ 2021/12/14 雷軍辭任多職 小米1810再度破底仍有轉機嗎？ 中移動941回A股價先升後回 現價仍可追入？ 2021/12/14 中移動941回A股價先升後回 現價仍可追入？ 你可能感興趣 世茂集團813股價反彈再倒插 內房、物管股點睇？ 今日 12:30 世茂集團813股價反彈再倒插 內房、物管股點睇？ 港股再試低位並非沒可能 恒指下個支持位在哪？ 今日 12:20 港股再試低位並非沒可能 恒指下個支持位在哪？ 明年投資策略部署 美股、港股、A股怎分布？ 今日 12:10 明年投資策略部署 美股、港股、A股怎分布？ 最新專欄文章 更多 港華燃氣1083股價破頂 短綫怎操作 今日 港華燃氣1083股價破頂 短綫怎操作 電力股造好 分析中國電力2380 及龍源電力916買賣策略 今日 電力股造好 分析中國電力2380 及龍源電力916買賣策略 散戶愛股保利協鑫3800配股後股價大升逾一成 炒上落咩策略？ 今日 散戶愛股保利協鑫3800配股後股價大升逾一成 炒上落咩策略？ 世茂集團813股價反彈再倒插 內房、物管股點睇？ 今日 世茂集團813股價反彈再倒插 內房、物管股點睇？ 港股再試低位並非沒可能 恒指下個支持位在哪？ 今日 港股再試低位並非沒可能 恒指下個支持位在哪？ 汽車經銷股 美東汽車（01268） 港股 電力 汽車 收購