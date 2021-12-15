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【抖音母企】字節跳動據報撤銷HR人才發展中心團隊　稱部分部門變成過家家遊戲

股市 12:44 2021/12/15

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【抖音母企】字節跳動據報撤銷HR人才發展中心團隊　稱部分部門變成過家家遊戲

內地科技企業掀起裁員潮，字節跳動也對商業化、教育、遊戲等部門精簡人手，有內媒指，字節跳動已向HR部門開刀，近日整體撤銷人才發展中心團隊，現有團隊成員優先內部調動，若無合適職位，給予補償或離職，報道又稱，字節計劃後續繼續精簡HR部門，並調整職能與部門的配置。

人才發展中心，指的是人力資源部門旗下的培訓團隊，主要負責新員工、供應商管理等培訓工作。內媒引述在內部郵件指，字節跳動表示在做出此決定前，和相關業務同事有較多討論，最終調整是因為：一是發現現有團隊的定位與公司的需要脫節；其次，團隊積累的技能和經驗，一段時間內不太符合公司的需求方向。

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內媒引述內部郵件稱，「有一些部門和團隊的工作，變成過家家的遊戲，員工很忙，部門空轉，但沒有實際創造很大價值，不僅浪費公司資源，也製造很多噪音，浪費其他員工時間。」

該內部郵件中提到部分職能在一定階段有意義，但未能適應公司的發展，就可能會失效，要調整；有些職能在別的公司可能有價值，但與公司的需求脫節，應該不要；但有一些長期產出有限，但部門管理問題多的、或者員工長期有不滿的，應該反思是不是職能本身的定位有問題，導致工作理不順。

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