人工智能和大數據區劃出未來

現時「智能」、「AI」二字隨街可見，無論是汽車、家居電器、個人設備，甚至是減肥瘦身均可見到。姑勿論這是否只是宣傳伎倆，但從而可觀察到消費者對智能和更多重和複雜功能的追求，而市場亦努力迎合，加速了人工智能（AI）在更多層面的廣泛使用，包括在工業自動化、醫療保健、智能製造、移動設備、智能雲端、高性能電腦、自動駕駛和資訊保安等，推動數十年不可逆轉的結構性轉變週期。

大數據作為人工智能分析、學習和決策的重要因素，即時收集和分析數據是改善AI的關鍵。我們周邊有各種各樣的人工智能活動，例如數據收集和分析、智能數碼輔助工具、即時決策、網絡搜尋、個人化社交媒體、網上遊戲、網上銀行和聯網家用電器等。而且AI愈見普及將會加速大數據的收集，使兩者相輔相成，令人工智能科技日趨成熟。在2020年，AI的年度總潛在市場為360億美元，預計2021年增長有30%，達到470億美元，並預期在未來數年將以年均複合增長率為40%，到2028年達3,600億美元，AI發展不可同日而語。

現時還是於世界邁向AI的早段，由人工智能和大數據區劃出未來將在科技架構中創造倍增效應以及更廣泛的供應鏈。相關的公司的收入和回報潛力增加，受益公司包括從事集成電路設計、電力管理、運動傳感器、大數據處理、服務器、晶片代工和設備、5G和WIFI 連接，以及下游的後端和測試。