  • 23°C
香港時間 : 20211216日 (四) 09:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人工智能和大數據區劃出未來

宏觀解讀 09:00 2021/12/16

分享：

現時「智能」、「AI」二字隨街可見，無論是汽車、家居電器、個人設備，甚至是減肥瘦身均可見到。姑勿論這是否只是宣傳伎倆，但從而可觀察到消費者對智能和更多重和複雜功能的追求，而市場亦努力迎合，加速了人工智能（AI）在更多層面的廣泛使用，包括在工業自動化、醫療保健、智能製造、移動設備、智能雲端、高性能電腦、自動駕駛和資訊保安等，推動數十年不可逆轉的結構性轉變週期。

大數據作為人工智能分析、學習和決策的重要因素，即時收集和分析數據是改善AI的關鍵。我們周邊有各種各樣的人工智能活動，例如數據收集和分析、智能數碼輔助工具、即時決策、網絡搜尋、個人化社交媒體、網上遊戲、網上銀行和聯網家用電器等。而且AI愈見普及將會加速大數據的收集，使兩者相輔相成，令人工智能科技日趨成熟。在2020年，AI的年度總潛在市場為360億美元，預計2021年增長有30%，達到470億美元，並預期在未來數年將以年均複合增長率為40%，到2028年達3,600億美元，AI發展不可同日而語。

現時還是於世界邁向AI的早段，由人工智能和大數據區劃出未來將在科技架構中創造倍增效應以及更廣泛的供應鏈。相關的公司的收入和回報潛力增加，受益公司包括從事集成電路設計、電力管理、運動傳感器、大數據處理、服務器、晶片代工和設備、5G和WIFI 連接，以及下游的後端和測試。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

最新專欄文章 更多

星級展望 - 踏進元宇宙概念
2021/12/09
踏進元宇宙概念
星級展望 - 應對歐洲的高通脹
2021/11/25
應對歐洲的高通脹
星級展望 - 金價在高通脹環境下上揚
2021/11/18
金價在高通脹環境下上揚
星級展望 - 運動休閒仍是潮流
2021/11/11
運動休閒仍是潮流
星級展望 - 新元信貸前景可觀
2021/11/04
新元信貸前景可觀
人工智能

上一篇文章

【港股市況】恒生指數低開132點　藥明生物反彈1%、阿里巴巴美團跌逾1%（不斷更新）

下一篇文章

【ET開市直擊】美國議息結果出爐　美股、港股怎部署？（歡迎到本節目留言區即時交流）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【名廚幟哥】「幟哥」黃永幟據報涉唱高散貨被捕　龍皇集團6月暴瀉前套現近億元
【名廚幟哥】「幟哥」黃永幟據報涉唱高散貨被捕　龍皇集團6月暴瀉前套現近億元
【夜期夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR低港1%　中概股喘穩（不斷更新）
【夜期夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR低港1%　中概股喘穩（不斷更新）
【美國制裁】美黑名單傳涉生物科技股　藥明系急挫、藥明生物曾挫25%
【美國制裁】美黑名單傳涉生物科技股　藥明系急挫、藥明生物曾挫25%
【美國制裁】藥明生物及藥明康德若列入美國黑名單　生意影響有多大？
【美國制裁】藥明生物及藥明康德若列入美國黑名單　生意影響有多大？
【內房危機】廣東省工作組據報要求恒大暫停處置所有資產　此前海口8幅地遭政府無償收回　恒大曾跌逾3%創新低
【內房危機】廣東省工作組據報要求恒大暫停處置所有資產　此前海口8幅地遭政府無償收回　恒大曾跌逾3%創新低
【美股收市】儲局加速收水步伐符預期 道指倒升383點 納指漲逾2%
【美股收市】儲局加速收水步伐符預期 道指倒升383點 納指漲逾2%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款