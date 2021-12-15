  • 22°C
香港時間 : 20211215日 (三) 13:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國國會通過「Plan B」疫苗護照 保守黨近百議員倒戈反對

環球社會熱點 13:10 2021/12/15

分享：

英國政府早前因應新冠肺炎Omicron變種病毒肆虐，宣布推行「Plan B」防疫措施。英國國會周二（14日）就「Plan B」的疫苗護照投票表決，保守黨內多名議員投下反對票，但措施獲反對派工黨支持，最終順利通過。

【英國疫情】國會表決防疫Plan B 料70保守黨議員反對 【下一頁】

99名保守黨議員在周二投下反對票，不支持政府的「Plan B」疫苗護照，較原先外界預計多。不過，因獲得工黨支持，「Plan B」最終以243票優勢順利通過。從周三（15日）起，英國民眾進入大型場所需展示有快速檢測陰性結果的疫苗護照。

工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）表示，保守黨內今次出現矛盾，正好證明首相約翰遜（Boris Johnson）的黨內支持進一步受損，亦是約翰遜無法履行政府基本公務的證明。

【英國疫情】月底Omicron變種恐日增100萬宗 專家估計 【下一頁】

保守黨下議員兼衛生部護理及心理健康次官基根（Gillian Keegan）承認，眾多保守黨人在今次投票時選擇困難，因為Omicron變種的相關資料實在不多，最終唯有選擇爭取更多時間抗疫，謀求阻止現時疫情持續擴散。

表決過後，保守黨內反對派議員克利夫頓－布朗（Geoffrey Clifton-Brown）指出，今次黨內反對的規模足以證明，約翰遜明年大選前勢必會遭用黨友挑戰。同日，其他「Plan B」防疫措施亦有投票表決，同樣有最少近40名保守黨議員反對。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

【英國疫情】英超球會同意每日一檢 防聯賽再中斷
今日
【英國疫情】英超球會同意每日一檢 防聯賽再中斷
英服務業憂「B計劃」影響聖誕生意 收入料大減4成
2021/12/14
英服務業憂「B計劃」影響聖誕生意 收入料大減4成
【新冠疫苗】英疫苗護照要求或增 政府有意納入第3針
2021/12/14
【新冠疫苗】英疫苗護照要求或增 政府有意納入第3針
【英國疫情】PCR檢測需求增 亞馬遜加入市場
2021/12/14
【英國疫情】PCR檢測需求增 亞馬遜加入市場
【新冠疫苗】英放寬所有成人打第3針 民眾排5個鐘打針
2021/12/14
【新冠疫苗】英放寬所有成人打第3針 民眾排5個鐘打針

你可能感興趣

【英國疫情】英超球會同意每日一檢 防聯賽再中斷
今日 10:46
【英國疫情】英超球會同意每日一檢 防聯賽再中斷
英服務業憂「B計劃」影響聖誕生意 收入料大減4成
18:18 2021/12/14
英服務業憂「B計劃」影響聖誕生意 收入料大減4成
【新冠疫苗】英疫苗護照要求或增 政府有意納入第3針
18:05 2021/12/14
【新冠疫苗】英疫苗護照要求或增 政府有意納入第3針
疫情 英國 英國國會 新冠肺炎疫情 英國保守黨 約翰遜 新冠肺炎

上一篇文章

【Omicron變種】歐洲疫情蔓延 多國延長防疫措施

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新冠疫苗】英放寬所有成人打第3針 民眾排5個鐘打針
【新冠疫苗】英放寬所有成人打第3針 民眾排5個鐘打針
【美國疫情】新冠確診突破5000萬 全球最多
【美國疫情】新冠確診突破5000萬 全球最多
【英國疫情】國會表決防疫Plan B 料70保守黨議員反對
【英國疫情】國會表決防疫Plan B 料70保守黨議員反對
新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月15日 時間13:00）
【新冠疫苗】牛津研究：只打2劑難擋Omicron變種
【新冠疫苗】牛津研究：只打2劑難擋Omicron變種
美體操前隊醫性侵案和解 受害者獲近30億賠償
美體操前隊醫性侵案和解 受害者獲近30億賠償
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款