英國國會通過「Plan B」疫苗護照 保守黨近百議員倒戈反對

英國政府早前因應新冠肺炎Omicron變種病毒肆虐，宣布推行「Plan B」防疫措施。英國國會周二（14日）就「Plan B」的疫苗護照投票表決，保守黨內多名議員投下反對票，但措施獲反對派工黨支持，最終順利通過。

【英國疫情】國會表決防疫Plan B 料70保守黨議員反對 【下一頁】

99名保守黨議員在周二投下反對票，不支持政府的「Plan B」疫苗護照，較原先外界預計多。不過，因獲得工黨支持，「Plan B」最終以243票優勢順利通過。從周三（15日）起，英國民眾進入大型場所需展示有快速檢測陰性結果的疫苗護照。

工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）表示，保守黨內今次出現矛盾，正好證明首相約翰遜（Boris Johnson）的黨內支持進一步受損，亦是約翰遜無法履行政府基本公務的證明。

【英國疫情】月底Omicron變種恐日增100萬宗 專家估計 【下一頁】

保守黨下議員兼衛生部護理及心理健康次官基根（Gillian Keegan）承認，眾多保守黨人在今次投票時選擇困難，因為Omicron變種的相關資料實在不多，最終唯有選擇爭取更多時間抗疫，謀求阻止現時疫情持續擴散。

表決過後，保守黨內反對派議員克利夫頓－布朗（Geoffrey Clifton-Brown）指出，今次黨內反對的規模足以證明，約翰遜明年大選前勢必會遭用黨友挑戰。同日，其他「Plan B」防疫措施亦有投票表決，同樣有最少近40名保守黨議員反對。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培