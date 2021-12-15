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【Omicron變種】輝瑞等疫苗難抵抗 美研究：需第3針

環球社會熱點 12:17 2021/12/15

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美國新研究指輝瑞疫苗等3款在美獲批的新冠疫苗，對抗Omicron變種的功效會大幅削弱，不足以中和Omicron變種。研究指民眾需接種第3針疫苗或加強劑才有效抵抗Omicron變種。

輝瑞公布抗新冠口服藥研究 住院及死亡率減9成 【下一頁】

麻省總醫院、哈佛大學及麻省理工學院率領一項未經同行評審的研究，使用一款模擬Omicron變種的偽病毒，分別測試接種了輝瑞（Pfizer）、Moderna及強生（Johnson & Johnson）疫苗人士的血液樣本。

研究發現僅接種兩劑輝瑞、兩劑Moderna及單劑強生疫苗人士當中，對變種的抗體中和率低到等同不存在。但額外接種第3針或加強劑者的血液樣本，則顯示有效中和變種病毒。

研究人員更表示Omicron變種較以往變種更具傳染性，約為現時主流病毒株Delta變種傳染力的兩倍，料Omicron變種或很快超越Delta變種。

【Omicron變種】估算日增20萬宗 料2日內成英國主流 【下一頁】 

輝瑞與合作夥伴BioNTech上周也引述實驗室測試結果指，Omicron變種會明顯降低僅打2劑輝瑞疫苗的中和抗體水平，但打3針疫苗能有效中和Omicron變種病毒。

而Moderna及強生尚未公布旗下疫苗針對Omicron變種的數據，強生拒絕就這項新研究評論，而Moderna也未有回應。

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責任編輯：鄭錦玲

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