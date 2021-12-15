  • 23°C
香港時間 : 20211215日 (三) 16:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】乳業股盈利能力持續改善 行業格局優化

股樓投資 16:10 2021/12/15

分享：

東興證券預期，成本上漲促使中游乳企採取提價、減少終端促銷費用等措施進行應對，客觀上提高了盈利能力，當原奶價格周期下行後，公司純利率得到長期釋放；同時，成本上漲促使公司主動升級產品結構，使產品結構得到優化。在明年奶價預期趨緩的判斷下，盈利能力將進一步釋放。
 

【同場加映】青姐話：虎頭蛇尾 睇淡有理

另一方面，乳製品雙寡頭長期以來費用率高企，每年在佔領消費者心智的廣告端，與終端促銷端每年均投放巨額費用，導致行業競爭激烈、企業盈利能力受損。原奶成本壓力下，雙寡頭減少終端促銷和廣告投放不僅客觀提升了盈利能力，減緩了行業的高費用率競爭態勢，行業格局進一步穩固並優化。同時，成本大幅上漲、原奶短缺使得中小乳企收奶價格高且難以收到足量原奶，淘汰大量地方中小乳企；資金實力雄厚的龍頭企業將逐步布局更多上游奶源，奶源集中度也將不斷提高，行業進入壁壘不斷提升，龍頭市佔率也將加速提升。

【延伸閱讀】2022年部署：中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行看好乳製品板塊。長期來看，在集中度提高、格局愈發穩定的背景下，未來行業有望擺脫原有價格戰競爭，轉向差異化、創新化、結構提升的良性競爭。在行業上游成本變化方面，判斷明年原奶供需關系將從緊缺逐漸轉向緊平衡，從而奶價有望企穩並回落，從而帶來行業盈利空間的進一步擴闊。

【同場加映】溫股知新：靜待美國議息 七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

乳品相關股 港股 板塊

上一篇文章

【兼職推介】中海物業請兼職客戶服務主任 負責解答客戶查詢 時薪70元至75元

下一篇文章

【內房危機】 恐成恒大第二？ 世茂屢傳違約等不利消息 股債仍未止跌

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
【居屋裝修】新手父母入住錦豐苑 33萬裝修428呎單位 客廳木紋元素增添溫暖 黑框玻璃門設計陽光入室
【居屋裝修】新手父母入住錦豐苑 33萬裝修428呎單位 客廳木紋元素增添溫暖 黑框玻璃門設計陽光入室
【濠賭股】傳太陽城已結束中介業務 澳門明起設專櫃為員工提供支援
【濠賭股】傳太陽城已結束中介業務 澳門明起設專櫃為員工提供支援
【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識
【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識
【有相睇】外區客入將軍澳搵樓　喜遇業主減價近半成　單位乾淨又企理
【有相睇】外區客入將軍澳搵樓　喜遇業主減價近半成　單位乾淨又企理
【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
【樓市熱話】港男獲派公屋 月薪15K望8年後轉綠置 煩惱要不要儲錢買樓
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款