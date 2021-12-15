【券商點睇】乳業股盈利能力持續改善 行業格局優化

東興證券預期，成本上漲促使中游乳企採取提價、減少終端促銷費用等措施進行應對，客觀上提高了盈利能力，當原奶價格周期下行後，公司純利率得到長期釋放；同時，成本上漲促使公司主動升級產品結構，使產品結構得到優化。在明年奶價預期趨緩的判斷下，盈利能力將進一步釋放。



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另一方面，乳製品雙寡頭長期以來費用率高企，每年在佔領消費者心智的廣告端，與終端促銷端每年均投放巨額費用，導致行業競爭激烈、企業盈利能力受損。原奶成本壓力下，雙寡頭減少終端促銷和廣告投放不僅客觀提升了盈利能力，減緩了行業的高費用率競爭態勢，行業格局進一步穩固並優化。同時，成本大幅上漲、原奶短缺使得中小乳企收奶價格高且難以收到足量原奶，淘汰大量地方中小乳企；資金實力雄厚的龍頭企業將逐步布局更多上游奶源，奶源集中度也將不斷提高，行業進入壁壘不斷提升，龍頭市佔率也將加速提升。

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該行看好乳製品板塊。長期來看，在集中度提高、格局愈發穩定的背景下，未來行業有望擺脫原有價格戰競爭，轉向差異化、創新化、結構提升的良性競爭。在行業上游成本變化方面，判斷明年原奶供需關系將從緊缺逐漸轉向緊平衡，從而奶價有望企穩並回落，從而帶來行業盈利空間的進一步擴闊。

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記者：林衛