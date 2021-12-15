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明年投資策略部署　美股、港股、A股怎分布？

股市 12:10 2021/12/15

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多間大行陸續發表明年投資部署建議，在美股、港股、A股之間，明年又點睇？獨立股評人唐牛這樣建議。

＊重溫《ET開市直擊》足本版－唐牛分析港股走勢及電力、內房、物管策略：【按此速睇－附Time code】

欄名 : 3分鐘睇股

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