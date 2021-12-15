明年投資策略部署 美股、港股、A股怎分布？ 股市 12:10 2021/12/15 分享： 多間大行陸續發表明年投資部署建議，在美股、港股、A股之間，明年又點睇？獨立股評人唐牛這樣建議。 ＊重溫《ET開市直擊》足本版－唐牛分析港股走勢及電力、內房、物管策略：【按此速睇－附Time code】＊ 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 明年投資策略部署 美股、港股、A股怎分布？ 今日 明年投資策略部署 美股、港股、A股怎分布？ 雷軍辭任多職 小米1810再度破底仍有轉機嗎？ 2021/12/14 雷軍辭任多職 小米1810再度破底仍有轉機嗎？ 中移動941回A股價先升後回 現價仍可追入？ 2021/12/14 中移動941回A股價先升後回 現價仍可追入？ 恒指失小雙底頸線 短綫反彈或提前完結？ 2021/12/14 恒指失小雙底頸線 短綫反彈或提前完結？ 中移動941回A可偷步炒起？今早曾逆市升現價可追入？ 2021/12/14 中移動941回A可偷步炒起？今早曾逆市升現價可追入？ 你可能感興趣 明年投資策略部署 美股、港股、A股怎分布？ 今日 12:10 明年投資策略部署 美股、港股、A股怎分布？ 雷軍辭任多職 小米1810再度破底仍有轉機嗎？ 18:42 2021/12/14 雷軍辭任多職 小米1810再度破底仍有轉機嗎？ 中移動941回A股價先升後回 現價仍可追入？ 18:37 2021/12/14 中移動941回A股價先升後回 現價仍可追入？ 最新專欄文章 更多 港股再試低位並非沒可能 恒指下個支持位在哪？ 今日 港股再試低位並非沒可能 恒指下個支持位在哪？ 雷軍辭任多職 小米1810再度破底仍有轉機嗎？ 2021/12/14 雷軍辭任多職 小米1810再度破底仍有轉機嗎？ 中移動941回A股價先升後回 現價仍可追入？ 2021/12/14 中移動941回A股價先升後回 現價仍可追入？ 恒指失小雙底頸線 短綫反彈或提前完結？ 2021/12/14 恒指失小雙底頸線 短綫反彈或提前完結？ 中移動941回A可偷步炒起？今早曾逆市升現價可追入？ 2021/12/14 中移動941回A可偷步炒起？今早曾逆市升現價可追入？ 投資策略 A股 美股 港股