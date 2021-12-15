【外資換馬】外資流入A股創新高 風格轉向價值股

自人行宣布降準，「穩增長」的底綫思維回歸，市場開啟跨年行情。值得注意是，連外資也加快流入A股，上周單周淨流入488億元（人民幣，下同），創下歷史新高，其中上周四（9日）單日淨流入217億元，接近歷史峰值。

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東吳證券指出，繼此前三周大幅買入增長股後，最近一周外資風格發生轉向，北上資金大幅買入包括食品飲料、非銀金融和銀行在內的價值板塊。個股層面看，北上資金增持前五個股分別為貴州茅台（滬：600519）、東方財富（深：300059）、招商銀行（滬：600036）、中國平安（滬：601318）、五糧液（深：000858）。

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華鑫證券指，如今北上資金再一次來到了風格切換的關鍵節點，臨近年底，機構資金風險偏好降低，對於高估值的增長股產生一定分歧。銀行避險屬性凸顯，食品飲料和非銀金融即將迎來跨年行情，加上中央經濟工作會議穩增長訊號明顯，有助於提振外資情緒，北上資金後續或將延續淨流入傳統藍籌，以食品飲料、金融為代表的價值藍籌行情可期。

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記者：林衛