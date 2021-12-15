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【石Sir午市閒談】今日推介潤啤｜世茂、中移動、丘鈦科技、蒙牛、新奧能源最新部署

股市 12:30 2021/12/15

分享：

恒生指數中午收報23684點，升48點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介潤啤 （00291） ，另亦會分析世茂 （00813） 、中移動 （00941） 、丘鈦科技 （01478） 、蒙牛 （02319） 、新奧能源 （02688） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
01：48 – 世茂  （00813）           不立危牆下
03：58 – 中移動  （00941）           企47.20元上才好
06：00 – 丘鈦科技  （01478）       仍在調整
07：13 – 蒙牛  （02319）       可望好
09：10 – 新奧能源  （02688）        下破136.00元宜沽
10：31 – 潤啤  （00291）      突破69.00元才好
12：28 – 推介股表現記錄
13：08 – 過去7日解答問題記錄

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 華潤啤酒（00291） 世茂集團（00813） 中國移動（00941） 丘鈦科技（01478） 蒙牛乳業（02319） 新奧能源（02688） 石鏡泉

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世茂集團813股價反彈再倒插　內房、物管股點睇？　
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