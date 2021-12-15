【石Sir午市閒談】今日推介潤啤｜世茂、中移動、丘鈦科技、蒙牛、新奧能源最新部署

恒生指數中午收報23684點，升48點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介潤啤 （00291） ，另亦會分析世茂 （00813） 、中移動 （00941） 、丘鈦科技 （01478） 、蒙牛 （02319） 、新奧能源 （02688） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

01：48 – 世茂 （00813） 不立危牆下

03：58 – 中移動 （00941） 企47.20元上才好

06：00 – 丘鈦科技 （01478） 仍在調整

07：13 – 蒙牛 （02319） 可望好

09：10 – 新奧能源 （02688） 下破136.00元宜沽

10：31 – 潤啤 （00291） 突破69.00元才好

12：28 – 推介股表現記錄

13：08 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

重溫《ET開市直擊》足本版：唐牛為你分析電力、內房、物管買賣策略→【按此速睇-附Time code】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。