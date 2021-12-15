輝瑞公布抗新冠口服藥研究 住院及死亡率減9成

新冠肺炎病毒全球肆虐，各大藥廠積極研發新冠疫苗及藥物抗疫。美國輝瑞藥廠周二（14日）發表最新研究結果指，自家研發的抗新冠口服藥物Paxlovid經臨床實驗證實，高風險民眾若出現感染症狀頭幾日服用Paxlovid，住院及死亡率將大減近9成。

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輝瑞（Pfizer）藥廠周二發表自家抗新冠口服藥物Paxlovid的實驗結果，研究發現在出現新冠感染症狀頭3日服用Paxlovid藥物的697人當中，有5人需要住院留醫，沒有人死亡。另一組接受安慰劑的682人，有44人住院、其中9人死亡。另外，所有實驗參與者並沒有接種新冠疫苗。

輝瑞指研究結果證實，未接種新冠疫苗的高危民眾若在頭3日服用Paxlovid，可將住院及死亡率減低89%、若出現症狀的頭5日服藥，亦能減低88%住院及死亡率。與服用安慰劑的組別相比，服用Paxlovid的第5日，參與者體內的新冠病毒減低10倍。

Paxlovid需要連續服用5日，每日兩次、每次3粒藥丸。

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輝瑞首席執行官艾伯樂（Albert Bourla）表示，研究反映Paxlovid能挽救全球無數生命，亦可增加感染Omicron等變種新冠病毒的治療方案，確信若獲得授權使用，將可成為對抗新冠疫情的關鍵。

輝瑞指，有信心Paxlovid對Omicron有效，目前仍進行實驗測試。輝瑞已向美國食品和藥物管理局（FDA）報告最新研究結果，希望盡快獲授權緊急使用。

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責任編輯：郭麗明