【最新數據】國內零售銷售續疲弱 11月社零增速放緩至3.9%

國家統計局公布11月一系列經濟數據，當局稱中央加強宏觀政策跨周期調節，做好「六穩、六保」工作，加大保供穩價和助企紓困力度，國民經濟繼續保持恢復態勢。

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不過，綜觀零售銷售情況，11月數據反映中國消費市道仍然疲弱，按年增長3.9%，差過預期，兩年平均增速為4.4%，較上月倒退0.2個百分點。除汽車以外的消費品零售額增長5.4%；扣除價格因素，11月份社會消費品零售總額按年實際增長0.5%。按月看，增幅只有0.2%。

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究其原因，受疫情及房地產債務危機影響，居民消費信心不足，服務業也難以回復。按消費類型分，商品零售3.62萬億元人民幣，按年增長4.8%；餐飲收入4,843 億元人民幣，按年下降2.7%。

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記者：林衛