最受尊敬企業獎、可持續發展獎 ── 香港賽馬會　回應社會長遠所需　與香港「駿」步前行　

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香港賽馬會（下稱馬會）作為世界級賽馬機構，一直秉 持「建設更美好社會」的宗旨，並透過結合賽馬及馬場娛 樂、會員會所、有節制體育博彩及獎券，以及慈善及社區貢 獻的綜合營運模式，持續回饋社會，創造經濟及社會價值。
馬會是全港最大的單一納稅機構，也是香港主要僱主之一，每 年將約90%的稅後經營盈餘撥捐旗下慈善信託基金，惠及社會各階層。在2020/21年度，馬會回饋社會共294億港元， 當中包括透過各項博彩稅、利得稅及獎券基金撥款，向政府貢獻249億港元，以及慈善信託基金的已審批慈善捐款45億港元。
馬會慈善信託基金多年來為社區發展擔當重要角色，致力與政府、非政府組織及社區機構攜手改善港人生活質素，為有需要人士提供支援，亦適時透過開展不同項目，回應社會長遠發展所需。該基金對民生及社會的貢獻全面，主要覆蓋青年、長者、體育、教育、醫療、復康、環保、扶貧、家庭及藝文等範疇。
同時，馬會亦積極發展義務工作，在2005年成立由現職及退休同事組成的馬會義工隊，身體力行關懷及服務社區，服務對象包括長者、青少年和少數族裔。多年來，義工隊回應各地區的實際情況及需要，與區內不同團體籌組及設計活動，讓服務更切合受眾實際需要。2019年，馬會榮獲義務工作發展局「第八屆香港傑出義工獎」企業獎，肯定馬會積極向員工推動義務工作的熱誠及創造力， 以及馬會義工隊服務社群的貢獻。
應對疫情「駿」步前行
新冠肺炎疫情席捲全球，為社會帶來前所未見的挑戰。馬會一 方面採取嚴謹的防疫措施，包括限制馬場入場人數、關閉場外投注處或提供有限度服務，在不構成任何公共衞生危機、不危害員工和顧客的健康及安全的原則下，繼續為社會提供馬場娛樂，同時保障員工生活。
另一方面， 馬會慈善信託基金亦不遺餘力， 協助社會應對疫情帶來的影響。 在疫情爆發初期，馬會主力回應社會各方面的迫切需要，向社區有需要人士及醫院管理局捐贈口罩，並向非政府組織作出即時撥款，助他們向行動不便的長者和殘疾人士派發內有食物及生活必需品的「關懷包」。
踏入後疫情時期，馬會轉為重點支援受疫情持續影響的市民，並協助社會各界適應疫下「新常態」。措施包括為有需要人士提供食物援助、為首次求職者推出人才配對及發展計劃、提升長者及殘疾人士的清潔消毒及醫療設施，以及教育支援項目。疫情帶來的影響難以預期，馬會在逆境中緊守崗位，審批捐款超過15億港元，惠及超過100萬人，與市民一同「駿」步前行。
制定長遠環保政策
近年各界日益重視可持續發展，獲HKMA頒發「香港 可持續發展獎」的馬會致力在各業務範疇制定長遠的環保政策，促進可持續發展，並據環保策略推行回收再造、升級設備、採用具能源效益的設計，以及推展數碼科技項目等多項重要措施；其碳排放量已連續第8年低於2009/10年度的基準綫5%或以上，因而於去年再度獲頒「低碳關懷 星級標籤」，反映相關工作備受肯定。
過去幾年，馬會亦不遺餘力減少消耗及避免垃圾。馬會各場所，特別是馬場及會所已逐步停用即棄塑膠產品。同時，馬會推行各項措施，務求減少紙張使用量及廚餘； 無法再分配的食物則會送往政府的有機資源回收中心，轉化為生物氣及堆肥。
此外，馬會透過其慈善信託基金與不同非政府機構合作，支持各方面的環保項目及工作，包括：推行有關能源效益、水資源管理、廢棄物處置、可持續使用資源和生物多樣性等項目，回應社區的環保需求。
全面規劃發展藍圖
為應對未來挑戰及實現持續增長，馬會檢討策略制定長遠計劃，重點包括：慈善、賽馬及內地發展。慈善策略方面，因應社會最新發展，馬會制定全新四大策略範疇：豐盛耆年及長者服務、兒童及青年發展、健康社區及培育人才，以及提升業界水平。馬會將繼續支持及回應社會各種需要，並維持現時的支援。
賽馬方面，馬會已將賽馬推向世界級水平，目前的方針是鞏固定位，為未來發展奠定更堅實的基礎。措施包括：著力吸引、培育及保留練馬人才，並相應擴展及提升馬房及訓練設施；馬會亦將推行全面的馬匹福利計劃，加強現役賽駒福祉，以及改善馬匹退役後的生活質素。內地策略重點涵蓋在大灣區發展馬產業，制定「賽馬發展願景2030」以及規劃未來發展。
（資料由客戶提供）