【AI新星】港科企持續增長　四間科創打入中國五十強企業　

▲ 德勤（Deloitt）於今（15日）發表調查報告顯示，現時生物技術﹑人工智能（AI）與金融科技（Fintech）為香港三大最有發展潛力的行業。（黃顯晴攝）

隨著粵港澳大灣區建設的推進，高科技高成長企業正成為香港經濟轉型的發展引擎。而德勤（Deloitt）於今（15日）發表調查報告顯示，現時生物技術﹑人工智能（AI）與金融科技（Fintech）為香港三大最有發展潛力的行業。

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德勤香港高科技高成長項目主管合夥人羅遠江表示，眾多香港創科企業的業務繼續保持增長，盼政府能為其創造優勢，例如透過協助企業落戶大灣區，並且牽頭帶領小企業參與不同發展項目等，為他們提供機會。

在協助企業落戶大灣區方面，他認為大灣區建設為香港的創科發展帶來難能可貴的機遇，使香港可發揮在研發、國際化及作為金融中心的優勢，得以提升企業競爭力。

德勤今日另公布今年的「香港高科技高成長」得獎企業，並指會為得獎企業提供專案服務支持，在未來三年會投入10億港元，重點聚焦在數碼化﹑併購﹑可持續發展﹑保險和智慧城市發展的五大關鍵領域。華潤資本與潤維創坊將幫助獲獎者在大灣區建立自己的業務，而滙豐「大灣區+」科技信貸基金將提供 11.3 億美元的資金支持區内的高科技高成長企業。

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記者：黃顯晴