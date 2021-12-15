【WhatsApp】語音愛好者福音！　WhatsApp新增語音預覽功能

▲ WhatsApp近日再宣布添新服務語音預覽功能，讓用家可以在完成錄音後重播。（WhatsApp Twitter圖片）

不少WhatsApp用家期望，WhatsApp能為其語音功能新增附加服務。繼早前增加了播放錄音速度調節功能，WhatsApp近日再宣布添新服務語音預覽功能，讓用家可以在完成錄音後重播。WhatsApp母企Meta表示，該功能適用於iOS、 Android、網頁版和電腦版本，並將在數週內逐步向用戶推出。

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WhatsApp近日再次更新程式內的錄音功能，用家只需要在完成錄音後按下暫停的按鈕，便會出現預覽語音消息的選項，按下三角形播放圖標即可重播已錄製的錄音，若對錄音感到滿意，便可使用發送按鈕發送它。若不滿意該錄音，按圾桶圖標即可將其刪除。

另外，外媒《The Verge》報道指，WhatsApp將會推出更多有關錄音的功能，如允許用家聆聽錄音的同時可瀏覽其他聊天室。至於眾所期待的「語音文字化」，則仍未有相關消息，各位WhatsApp用家只能等候其官方消息。

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責任編輯：文睿