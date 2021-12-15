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【英國疫情】月底Omicron變種恐日增100萬宗 專家估計

環球社會熱點 11:29 2021/12/15

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新冠肺炎Omicron變種病毒在英國持續擴散，確診人數不斷增加。英國公共衞生部（PHE）高級醫學顧問霍普金斯警告，英國12月底時或會每日增100萬宗Omicron變種確診個案。霍普金斯亦指，英國國民保健服務（NHS）壓力或會大增。

英超球會同意每日一檢 防聯賽再中斷 【下一頁】

霍普金斯（Susan Hopkins）周二（14日）向在國會中發言表示，最初預料Omicron變種確診人數會在2至3天內翻倍，但發現其傳播速度似乎有所加快，確診病例數目激增，本月底時或會每日約有100萬人受感染。

雖然英國正通過進行基因檢測追蹤確診比例，但由於檢測時間滯後且有大量患者未被發現，英國現實Omicron變種確診者數目或遠高於周一（13日）估計的每日20萬宗。霍普金斯亦表示，預料未來數周Omicron變種確診人數將會大增，即使當中一小部分病患需入院，亦會為NHS帶來巨大醫療壓力。

英國國會表決防疫Plan B 料70保守黨議員反對 【下一頁】

霍普金斯指最好的預防方法是接種疫苗，PHE還建議民眾，前往社交場合前接受LFT快速檢測，降低傳播風險。霍普金斯表示，未來4至8周內，或需採取限制措施減少Omicron變種病毒傳播。

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責任編輯：李俊儀

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