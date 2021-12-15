▲ 【經濟數據】內地11月70個大中城市新盤售價按月下跌 財政部：進一步深化房地產稅改革試點

統計局發布11月內地房價數據，70個大中城市的新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比總體下降，按年漲幅持續回落。

11月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月持平，其中北京和上海按月分別上漲0.3%和0.2%，廣州下降0.6%，深圳持平。一線城市二手住宅銷售價格按月下降0.2%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳按月分別下降0.2%、0.1%、0.5%和0.2%。

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各線城市新盤及二手住宅銷售價格按年漲幅持續回落

二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月均下降0.4%，降幅比上月分別擴大0.2和0.1個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.3%，降幅與上月相同；二手住宅銷售價格按月下降0.4%，降幅比上月擴大0.1個百分點。

11月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲4.8%和5.8%，漲幅比上月分別回落0.2和0.9個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲3.3%和2.0%，漲幅比上月分別回落0.4和0.5個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲1.4%和0.5%，漲幅比上月分別回落0.4和0.5個百分點。

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財政部：房地產市場全國差異很大 立法工作需要循序漸進

近日中國人大網公開了兩份房地產稅改革試點相關文件，當中包括財政部部長劉昆對房地產稅改草案說明，劉昆提到，由於房地產市場全國差異很大，實際情況十分複雜，房地產稅立法工作需要循序漸進、穩妥推進。

劉昆又稱，進一步深化房地產稅改革試點，可以發揮試點對整體改革的示範、突破、帶動作用，強化房地產調控需求側管理，穩定市場預期，也為今後全國統一立法積累經驗、創造條件。

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