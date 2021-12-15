【變種病毒Omicron】美國超市Kroger出招谷針　未打針員工取消部分福利

▲ 美國大型超市Kroger決定取消未打針員工的部分福利。（Kroger Facebook圖片）

新冠肺炎變種病毒Omicron肆虐全球，各國政府呼籲民眾加快接種疫苗。為了推動員工接種疫苗，美國大型超市Kroger決定取消未打針員工的部分福利。

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綜合外電報道，Kroger尚未接種疫苗的員工，其部分新冠肺炎疫情下的福利將會終止，包括萬一感染病毒，可獲兩星期的有薪緊急假期。此項措施自去年生效，當時新冠疫苗尚未面世。而新措施則將於2022年1月1日生效。

除此之外，Kroger又會向部分員工徵收每月50美元（約390港元）的健康保險費用。受影響的員工包括已加入工會且未接種疫苗的月薪員工，不涉及非工會成員及時薪員工。

強調員工仍可申請無薪假

Kroger目前在美國有接近50萬名員工，當中有66%是工會成員。該企未有透露員工接種疫苗的比例。Kroger強調，企業仍然提供一系列的休假支援助員工應對疫情，包括有薪早退、申請無薪假等。所謂「緊急休假」則只適用於已接種疫苗的員工。

僱員福利公司Mercer管理層Wade Symons認為，Kroger已嘗試不同方法，鼓勵員工接種新冠疫苗，例如教育活動、提供誘因等。不過，Kroger仍未見到理想成績，相信如果直接影響到僱員的「荷包」，將會是一個真正的推動力，提升僱員接種疫苗的比例。

Wade Symons又指，員工不接種疫苗將會加大醫療保險的成本。僱主承擔醫保時，同時又有未打針員工感染病毒的風險，且有機會影響他人，僱主自然會希望員工支付多點費用，以分擔成本。

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責任編輯：葉泳珊