【實用工具】方便用戶！　Adobe推出Creative Cloud Express免費App

Adobe最近推出Creative Cloud Express，支援手機及網頁版本，免費讓用戶製作多媒體內容，如社交媒體貼文、個人動態、邀請函，甚至是Logo、傳單及廣告橫幅圖片等行銷素材。

透過Adobe人工智能、機器學習架構Adobe Sensei及Adobe的自家軟件如Photoshop、Premiere等技術支援，該App將提供20,000種Adobe字體及1.75億張已授權的Adobe Stock圖片等素材供用戶使用。

Creative Cloud Express可於App Store、Google Play和Microsoft Store等平台下載，並開放所有用戶免費使用，同時支援網頁版本。

而企業及團隊版本的Creative Cloud Express將於明年推出。

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記者：廖淑瑩