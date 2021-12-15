【Omicron變種】世衛指77國已發現 數周内達高峰

世界衛生組織（WHO）周二（14日）宣布，全球已有77個國家發現Omicron變種個案。WHO指Omicron變種以史無前例速度傳播，而新冠疫苗預防重症及死亡的有效率也略降，警告Omicron變種將於數周内或達到高峰。

【英國疫情】英超球會同意每日一檢 防聯賽再中斷 【下一頁】

【ET開市直擊】疫情添憂股市覆舟？ 待儲局議息望通關好消息【按此即睇】

WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於記者會上表示，有77個國家報告出現Omicron變種個案，而Omicron變種更可能已遍布全球大部分國家。

譚德塞形容Omicron變種目前正以史無前例的速度傳播，認為外界不應將其視為一款溫和的變種病毒。他警告即使此變種引發的症狀相對較輕，但廣泛傳播下仍會湧現大量個案，隨時再次拖垮醫療系統。

他更表示逐漸有證據表明，新冠疫苗預防重症及死亡的有效率略為下降，也預防輕症或感染的效用也下跌，但未有引述相關數據。

【Omicron變種】估算日增20萬宗 料2日內成英國主流 【下一頁】

道富環球投資管理特約：配置黃金ETF應對高通脹【按此即睇】

公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）指Omicron變種傳播速度快，甚至已超越現時全球主要病毒株Delta變種，料仍需數周達到高峰。

他強調疫苗未完全失效，仍為人們在預防重症及死亡方面提供實質保障，關鍵是Omicron變種在多大程度上削弱疫苗在這方面的功效。

譚德塞又指即使未有足夠證據顯示加強劑有效抗衡Omicron變種部分國家仍為所有成年人口提供加強劑。

他表示憂慮這些加強劑計劃會重演今年較早時的疫苗囤積問題，並加劇疫苗不平等情況。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲