華潤啤酒（00291）染藍氣勢強 急升後值博率有幾高？ 股市 11:15 2021/12/15 分享： 啤酒股近期有升勢，華潤啤酒（00291）挾近期染藍利好消息，股價更直衝67元之上。此股亦是溫傑推介的新七小福股之一，在一輪急升後，潤啤是否仍買得過？入市策略又如何？答案可在今集《溫股知新》找到。 足本版→ 【按此即睇】靜待美國議息 七小福你要識 欄名 : 溫股知新 相關文章 騰訊700上市以來首度派研派中期息有何啟示？4大點要留意 2021/12/14 騰訊700上市以來首度派研派中期息有何啟示？4大點要留意 中央籲把握碳中和、碳達峰機遇 受惠股點揀？ 2021/12/14 中央籲把握碳中和、碳達峰機遇 受惠股點揀？ 恒指低開跌幅擴大 內房、濠賭股急挫 2021/12/14 恒指低開跌幅擴大 內房、濠賭股急挫 龍源電力916回吐如何部署？比較金風科技2208哪個更值搏？ 2021/12/14 龍源電力916回吐如何部署？比較金風科技2208哪個更值搏？ A股明年跑贏港股？南方明晟A50（3003）vs 華夏A50（2839） 2021/12/14 A股明年跑贏港股？南方明晟A50（3003）vs 華夏A50（2839） 你可能感興趣 騰訊700上市以來首度派研派中期息有何啟示？4大點要留意 11:59 2021/12/14 騰訊700上市以來首度派研派中期息有何啟示？4大點要留意 中央籲把握碳中和、碳達峰機遇 受惠股點揀？ 12:46 2021/12/14 中央籲把握碳中和、碳達峰機遇 受惠股點揀？ 恒指低開跌幅擴大 內房、濠賭股急挫 13:30 2021/12/14 恒指低開跌幅擴大 內房、濠賭股急挫 知多啲 阿里巴巴9988今早曾升逾4% 持蟹貨有機會鬆綁嗎？ 阿里巴巴9988今早曾升逾4% 持蟹貨有機會鬆綁嗎？ 港股明年有望翻生？恒指關鍵阻力位話你知 港股明年有望翻生？恒指關鍵阻力位話你知 碳中和受惠股精選 龍源電力916、大唐新能源1798策略速睇 碳中和受惠股精選 龍源電力916、大唐新能源1798策略速睇 港股今年已見底？睇實恒指能否守住這個位 港股今年已見底？睇實恒指能否守住這個位 最新專欄文章 更多 【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識 2021/12/14 【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識 港股慘淡難搵食 商湯科技（00020）招股買得過？ 2021/12/08 港股慘淡難搵食 商湯科技（00020）招股買得過？ 【溫股知新】見底五指標 商湯招股了 2021/12/07 【溫股知新】見底五指標 商湯招股了 藥明生物（02269）擺脫低位 幾多錢吸納至抵？ 2021/12/01 藥明生物（02269）擺脫低位 幾多錢吸納至抵？ 【溫股知新】底部勿亂估 留意醫療股 2021/11/30 【溫股知新】底部勿亂估 留意醫療股 值博率 華潤啤酒（00291） 啤酒