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華潤啤酒（00291）染藍氣勢強 急升後值博率有幾高？

股市 11:15 2021/12/15

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啤酒股近期有升勢，華潤啤酒（00291）挾近期染藍利好消息，股價更直衝67元之上。此股亦是溫傑推介的新七小福股之一，在一輪急升後，潤啤是否仍買得過？入市策略又如何？答案可在今集《溫股知新》找到。

足本版→ 【按此即睇】靜待美國議息 七小福你要識 

欄名 : 溫股知新

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