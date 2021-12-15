佳能香港舉辦「DX Journey: Achieving Digital Maturity」活動　以嶄新數碼技術助企業在發展不斷的數碼化環境中持續地提升適應性和靈活性

數碼轉型不僅單憑科技的應用及創新，更需要於不同的業務範疇中，善用相應的數碼工具以達至高級成熟度階段。佳能香港於尖沙咀凱悅酒店舉辦「DX Journey: Achieving Digital Maturity」活動，邀請了商業夥伴、行業領袖和各行各業的客戶，圍繞全面數碼轉型及數碼成熟度，提供啟發性的概念和實用建議，並展示佳能香港的最新產品和商業方案。



是次活動中，佳能著重於8個關鍵業務方面，包括：銷售、市場推廣、財務及會計、法律、資訊科技、行政、人力資源和接待處。每個部門都擁有各自的數碼化過程，需採用對應的數碼工具。透過數碼成熟度模型 (Digital Maturity Model，DMM)，企業可根據其發展策略，制訂獨特且行業導向的轉型步驟。



佳能香港商務影像方案及數碼印刷部高級總監及總經理陳志剛先生表示：「單靠採用更多、更好的新興技術並不足夠，數碼轉型必須伴隨強大的數碼文化 (Digital Culture)，並確保與所有持份者、結構、業務和企業文化保持一致。」DMM指出5個企業應關注的核心範疇，以達到數碼成熟。陳志剛先生補充：「企業可透過利用DMM來評估其本身的數碼能力 (Digital Capabilities) ，決定優先的領域，再制訂短期和長期的改善計劃，令整體業務都能達到高級成熟度階段。

超越傳統界限



科技與時並進，企業要求全面開放的智能和高兼容性的系統以提升競爭優勢。佳能IRISXtract數據擷取方案是由人工智能驅動，從文件掃描、分類、數據擷取、建立索引，到歸檔和分發，整個過程都不再需要依賴一套特定的模板或規則去進行區域 OCR。IRISXtract的數據擷取技術無須任何參考模板、標準格式或手動配置，便能自主進行全文數據擷取。



此外，從多個渠道所接收的不同文件類型，包括紙本文件、電子文件和電子郵件等，IRISXtract 都可進行數據擷取，最快可於1秒內擷取多達8千萬個地址數據。所擷取的數據可上傳到企業現有的文件管理系統，繼而進入審批流程並存檔。該方案內置的人工智能和機器學習技術可不斷提高數據處理的準確性，代替人手完成單調乏味而且重複性高的工作，讓員工體驗更高效、更靈活的數據擷取流程，有助提高員工滿意度、士氣和工作效率。因此，企業便能釋放更多的人力資源去發展核心業務，大大提升競爭優勢。



增加客戶參與度



在競爭激烈的市場中，客戶也變得更精明，而數碼科技的廣泛應用更令品牌與消費者之間的互動倍增。佳能客戶體驗管理方案 (Customer Communication Management, CCM) 可利用大數據進行數據探勘，並通過強大、個性化和有效的溝通使企業與客戶的互動進入新紀元。



CCM將來自各種企業系統的客戶數據，簡化並集中儲存到中央管理平台，協助擁有龐大顧客數據庫的公司，如銀行、保險公司和超級市場等，在短短幾小時內生成數百萬個可以連接全渠道的個性化信息。這些信息符合品牌形象、即時可用和具一致性的，令客戶溝通管理變得前所未有的快捷和簡易。



面對海量數據，依賴人手處理和分類相當耗時、準確性低、過程重複且枯燥乏味。然而，若將數據處理外判出去，可能會導致高成本、周轉時間長和洩漏敏感數據等問題。CCM將數據處理自動化，並且使用低代碼甚至無代碼編程，簡易完美切合內部營銷策略的需求。



滿足多樣化需求



全球雲端服務的採用將繼續迅速增加，預計2022年將超過 4,820 億美元，與去年同期相比增長 54%。可是，仍有些企業選用傳統實體伺服器，原因是傳統實體伺服器具備強大安全性、更大掌控權，以及與業務需求的契合。為達到兩全其美，佳能uniFLOW輸出管理方案運用了混合技術，結合實體伺服器和雲端資源，將打印和掃描服務合併成高度靈活的混合系統，以發揮互補優勢。用戶可隨時在uniFLOW Online上將打印作業下載到伺服器，再進行如預算控制等操作，也可享用更多uniFLOW Online提供的打印作業提交方式進行打印。該混合系統同時具備可擴展性、即時運行及更長的正常運作時間，適用於任何規模和行業的公司。



共享打印和掃描服務越來越普及，為協助企業和機構更好地管理這些服務，佳能Paylink按需支付方案提供簡單易用且高效的使用體驗。Paylink支援多種流動支付方式，包括支付寶香港 (AlipayHK) 和微信支付(Wechat Pay)，讓用戶靈活選擇方便的支付方式。只要掃描佳能多功能文件處理系統上的二維碼，即可選擇一次性支付來完成打印、掃描和影印的付款。該系統能自動生成分析圖表和統計，令打印用量和成本一目了然，便於管理員有效地進行資源分配和管理，非常適用於共享空間、咖啡店、圖書館和大學等公共場所。



融入自動化機械人



使用自動物流機器人已成為市場的大勢所趨，電子商務的興起則是其驅動力之一。現在，酒店、機場、大型企業和大學等地方已逐步引入這類機械人，協助運送貨物。佳能的智能服務機械人是為辦公室環境而設的電動機械人，可將快遞和郵件等物品運送給指定部門或員工，運送過程無需任何人手協助。收件者於取件時需要輸入相應密碼，以防止任何未經授權的訪問，保護機密文件或物品。將這種繁瑣而無創造性的任務自動化後，企業就可將人力資源分配到其他更有價值的工作上。



塑造卓越接待體驗



疫情帶動虛擬接待技術的流行，為活動場地和辦公室提供無接觸接待體驗。佳能虛擬接待方案，讓訪客可於抵達時自行以二維碼進行登記，企業亦可選擇在接待處放置顯示屏，以顯示場地平面圖，指示訪客前往目的地，或用來展示相關信息或廣告。在訪客進行登記的同時，該系統會自動通知被訪者。系統還可連接第三方日曆作會議室預約用途，確保系統中的會議和活動信息能實時更新。

▲ 佳能香港與日本國家旅遊局於是次活動中合作，（左）佳能香港董事長及行政總裁守永俊一先生及（右）日本國家旅遊局（JNTO）香港事務長藥丸裕先生展示透過佳能專業的打印技術，將日本秋天美麗的風景呈現眼前。

▲ 佳能香港商務影像方案及數碼印刷部高級總監及總經理陳志剛先生與各行業領袖分享不同嶄新的數碼技術助企業數碼轉型。

▲ 是次「DX Journey - Achieving Digital Maturity 」活動展區中展示了佳能香港不同嶄新的商業方案，助企業了解數碼轉成熟階段，助企業制定合適的發展策略。