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【女股神】Cathie Wood：續看好「宅在家」股份　最大經濟風險是通縮而非通脹

股市 10:51 2021/12/15

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女股神、方舟投資創辦人Cathie Wood重申，未來一年金融市場與經濟面臨的最大風險是通縮而非通脹，並繼續看好「宅在家」（stay-at-home）類別的股份。

重溫今早《ET開市直擊》唐牛為你分析大市 【按此即睇】 

Wood表示，感覺到方舟投資正經歷與之前相同的反對聲音。方舟投資過往曾大舉押注Tesla（美：TSLA）及比特幣，有關投資亦曾遭到外界質疑，惟兩者價格後來都勁升超過10倍。不過，有別於去年，旗下旗艦基金Ark Innovation Fund（美：ARKK）今年表現令人失望，年初至今已大跌25%。對此，Wood仍表示「我們對我們的策略信心有所增加」。

Wood認為，能受惠「宅在家」趨勢的公司，可被歸類為創新類別股份，當中包括Tesla與生化科技股。她解釋，看好上述類別的股份，是由於債市顯示出通脹預期正在放緩與商品價格大範圍下跌的跡象。Wood預計，未來1年美國經濟增長將低於許多經濟師所預期，有關情況將促使資金重返那些不論經濟狀況如何，都能獲取增長的創新公司。

**道富環球投資管理特約：配置黃金ETF應對高通脹（立即收看） 

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