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【英國疫情】英超球會同意每日一檢 防聯賽再中斷

環球社會熱點 10:46 2021/12/15

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新冠肺炎Omicron變種病毒席捲歐洲，不少體育賽事深受影響，包括英格蘭超級足球聯賽。英超球會日前與賽會商議後決定，實行更嚴格的防疫措施，包括每日檢測等，防止疫情擴散，亦力求阻止聯賽再次中斷。

【英國疫情】英超一周42人確診 曼聯對賓福特取消 【下一頁】

英超各球會周二（14日）與賽會會晤，雙方同意需要推行更嚴格的防疫手段，如每日安排職球員檢測等。但雙方一致認為，英國現時未有封城，職球員仍面臨更大的感染風險，同時亦難以維持「氣泡」防疫。

英超賽會主席馬斯特（Richard Masters）呼籲，各球會應做足近日落實的新防疫措施，並敦促球員盡快接種第3針。若球會內職球員疫苗接種率達85%，賽會將批准放寬部分防疫限制，如社交距離等。

【英國疫情】曼聯有球員確診 作客賓福特賽事恐延期 【下一頁】

另外，馬斯特亦向各球會釐清球會延期的要求，訓練中心暫時關閉及一隊少於14名健康球員或沒有門將可上陣。不過，馬斯特強調聯賽現階段仍繼續。

各球會對賽會安排亦相當滿意，由於2022年賽程因世界杯已大幅壓縮，若今屆聯賽再因新冠疫情一度中斷，勢必在賽程上加大眾多球會的負擔。

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責任編輯：吳漢培

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