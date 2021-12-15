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【美國加息】美前財長薩默斯：金融市場出現「不由自主的收縮風險」　料聯儲局明年加息4次

宏觀解讀 10:41 2021/12/15

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【美國加息】美前財長薩默斯：金融市場出現「不由自主的收縮風險」　料聯儲局明年加息4次

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）警告，被散戶及過於樂觀投資者追捧的金融市場存在「不由自主的收縮風險（spontaneous deflating）」，相信聯儲局會盡一切所能令通脹受控，當局很可能會在明年加息4次，之後還會繼續加息。

薩默斯：多個市場出現亢奮現象

薩默斯出席網上研討會時稱，多個市場出現亢奮現象，包括加密貨幣、網紅股、科技股等，過度興奮的散戶一般是問題來臨前的先兆，而機構機構者也加入追捧相關投資工具。

大摩稱聯儲局應加息十次，利率才回復正常【下一頁】

「很多人正在承擔更多的風險，去追逐派息工具。」薩默斯指，專業的慈善基金及退休基金正以有關方式運作，以目前情況來看，正在指向一些可能持續，也可能不會持續的事情。

薩默斯數月前已預警通脹上升的風險，稱聯儲局難以在不影響經濟的情況下，壓抑物價上揚。「聯儲局要令經濟軟著陸相當困擾，貨幣政策行動與其對經濟的影響，一般存在較長遠及滯後的關係，參照歷史經驗，當通脹高企，聯儲局加息時，經濟最終會走向衰退。」

摩通料美國明年6月開始加息【下一頁】

他表示，聯儲局應立即停止買入按揭抵押證券，並在明年2月停止買入美國國債。

相關文章：【2022展望】瑞士百達財管：美國加息不會對股市構成影響　看好東盟國家股票

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經濟 貨幣政策 加息 美國聯儲局 美國 通脹 國債

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